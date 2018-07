vor 37 Min.

Unter Alkohol und zu schnell: Unfall mitten in der Stadt

Die Polizei meldet einen Unfall, den ein Betrunkener in Donauwörth verursacht hat.

Ein 37-Jähriger hat in Donauwörth die Kontrolle über sein Auto verloren. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Mitten in Donauwörth hat ein betrunkener Autofahrer am Samstagmorgen einen Unfall verursacht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Der 37-Jährige war laut Polizei mit seinem Wagen gegen 6.20 Uhr in der Kapellstraße in Richtung Augsburger Straße unterwegs – und zwar mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Pkw geriet auf die linke Fahrbahnseite und krachte dort gegen einen hohen Randstein. Aufgrund des heftigen Anstoßes brach an dem Auto die Vorderachse. Zudem wurden Felge und Reifen vorne links erheblich beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann reichlich Alkohol konsumiert hatte und die Reaktionsfähigkeit deshalb stark eingeschränkt war. Zu einem Alkomatttest war der Mann nicht mehr in der Lage. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (dz)

