vor 21 Min.

Unterricht trotz Baustelle und Pandemie

In Wemding regelt eigene Corona-Hausordnung den Betrieb

Unter besonderen Corona-Bedingungen hat der Regelbetrieb an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding begonnen. Bereits vom ersten Schultag an waren – so teilt die Schule mit – zwei Verstärkerbusse im Einsatz, „um die Schülerströme zu entzerren“.

In enger Absprache mit den zuständigen Busunternehmen werde die Situation in dieser Woche noch einmal geprüft und bei Bedarf optimiert. Eine eigene Corona-Hausordnung regle den Betrieb im Schulhaus rund um die Baustelle. Bekanntlich werden weite Teile der Realschule in Wemding gerade saniert.

Dazu merkt Rektor Heinz Sommerer in einer Pressemitteilung an: „Wir sind trotz einiger Einschränkungen durch die Pandemie mit der Sanierung im Zeitplan. Von den angrenzenden Fluren aus kann man bereits erahnen, wie die neue Aula einmal aussehen wird.“

Mit deren Fertigstellung rechne man Ende November. Bis jetzt sei es auch stets gelungen, die Bautätigkeiten und einen reibungslosen Schulbetrieb parallel aufrecht zu erhalten. „Wir haben selten so viele Kinder erlebt, die sich freuen, wieder in die Schule gehen zu dürfen“, kommentiert Konrektorin Alexandra Waschner-Probst die Stimmung der ersten Tage im neuen Schuljahr. Auch die neuen Fünftklässler konnten, so heißt es in der Mitteilung weiter, in den ersten Tagen begleitet von den Klassenlehrern behutsam an der Realschule ankommen. Buslotsen und Klassentutoren helfen mit, dass sich auch die Jüngsten schnell zurechtfinden.

Verstärkt durch vier Neuzugänge könne das Lehrerkollegium den Pflichtunterricht gut abdecken, es gebe Wahlunterricht im Bereich Technik, Sport und Musik sowie zahlreiche Förderkurse, vor allem für die Abschlussklassen, um eventuell vorhandene Lücken zu schließen. Sommerer: „Wir setzen alles daran, dass auch die Abschlussklassen 2020/21 so erfolgreich sind wie die des letzten Jahres.“ (pm)

