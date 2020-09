vor 36 Min.

Unterwegs im Wald: Das sind die Tipps eines echten Pilz-Experten

Plus Andreas Kunze ist Mykologe, also Pilzfachmann. Gerne sucht er Raritäten. Warum er sich am Anblick an Speisepilzen erfreut, sie ihn aber letztlich nicht reizen.

Von Helmut Bissinger

Der Name klingt vielversprechend, doch sein Genuss kann mit einem tödlichen Nierenversagen enden: Der Spitzgebuckelte Raukopf mit seinem gestielten, freudig rostfarbenen Fruchtkörper könnte manchen unerfahrenen Pilzsammler ins Verderben treiben. Solchen Pilzen ist Andreas Kunze auf der Spur, wenn er zum Beispiel im Mertinger Wald auf Exkursion ist. Einen Sammelkorb hat er nicht dabei, dafür seine Kamera. Der Donauwörther sucht keine Verzehrpilze, sondern Pilzraritäten.

„Die gibt es hier reichlich“, sagt Andreas Kunze, der in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Kunze stammt aus Mertingen, lebte einige Jahre in Augsburg und beschäftigt sich bereits seit seiner Kindheit mit Pilzen. Nach einer Auszeit in der IT-Branche hat er vor sechs Jahren sein altes Hobby „Pilze“ über die Makrofotografie wiederentdeckt.

Andreas Kunze isst selbst nur selten Pilze

Natürlich hat Kunze auch ein Auge für Genusspilze. Und so entdeckt er auf dem mal sonnigen, mal schattigen Weg zur Mertinger Waldkapelle nur wenige Meter waldeinwärts das Prachtexemplar eines Steinpilzes. Das Wasser läuft Kunze dabei nicht im Mund zusammen, isst er doch ganz selten Pilze. Aber ein „Wow“ entfährt ihm dennoch angesichts des prächtigen Aussehens.

Bild: Helmut Bissinger

Wenige Meter weiter jubiliert der Mykologe wieder: „Einfach toll“, meint er zu einer großen Ansammlung von Hallimasch- oder Honigpilzen. Mehrere, schwer unterscheidbare Arten gäbe es. Diese Pilze, weiß der Experte, befielen gerne lebende Bäume, brächten diese sogar zum Absterben. So kann man sich täuschen: So schön die Hallimasch-Ansammlung aussieht, so gefährlich ist sie: Auch im Mertinger Forst schaden sie den Bäumen.

Im Mertinger Wald ist der Boden eher sauer

Die deutschen Namen der Raritäten-Pilze kann man sich schwer merken. Kunze vermeidet es, die noch schwierigeren lateinischen Bezeichnungen anzusprechen. Wenn sich Mykologen treffen, dann operieren sie mit klingenden Namen wie Kaffeebrauner Gabeltrichterling, Grubiger Fichtenmilchling oder Goldfarbener Glimmerschüppling. „Es kommt immer auch auf den Boden an“, erzählt Andreas Kunze.

Im Mertinger Wald beispielsweise sei der Boden ziemlich sauer, im Riedlinger Forst (wo er auch gerne unterwegs ist) treffe man dagegen auf kalkhaltige Böden. Umso unterschiedlicher seien die Pilzarten, die in den Wäldern anzutreffen seien.

Bild: Helmut Bissinger

Kunze und seine Kollegen treibt der Forschungsdrang in die Wälder und die Hoffnung, einen möglichst seltenen Fund zu machen. Ob es tatsächlich einer ist, stellt sich manchmal nicht auf den ersten Blick heraus. Um welche Art von Pilz es sich handelt, entschlüsseln die Mykologen oft erst nach stundenlanger Recherche.

„Nicht jeder Pilz liebt feuchte Wärme“, sagt der Experte

Mithilfe von Chemikalien machen sie unter dem Mikroskop die Sporen, Netze und feinste Oberflächenstrukturen von Pilzen sichtbar – 40- bis 1000-fach vergrößert. Doch manchmal hilft alles Forschen nichts. Dann nämlich, wenn ein Pilz zuvor noch gar nicht entdeckt wurde. Auf einen solchen Moment hofft der Donauwörther immer noch.

Welche Rolle spielt das Wetter, damit die Schwammerl sprießen? „Nicht jeder Pilz liebt Wärme mit Feuchte“, sagt Kunze, „manche benötigen auch kalte Witterungsphasen“. Im Moment, so seine Einschätzung nach dem Rundgang im Mertinger Wald, habe der Waldboden mit seinen Moosen „noch einiges an Feuchte gespeichert“. Wenn es nun aber regnen sollte, dann könnten die Pilze in wenigen Tagen regelrecht aus dem Boden schießen.

Bild: Helmut Bissinger

Steinpilze und Pfifferlinge lässt der Mykologe für die Speisepilzsammler übrig. Daran erfreuen kann er sich aber auch. Pfifferlinge habe er allerdings schon lange nicht mehr gefunden. Speisepilzsammlern macht Kunze Mut: „Wir könnten noch eine gute Pilzsaison bekommen.“

Auch im Dezember ist er oft noch auf Streifzug

Er selbst ist schon im zeitigen Frühjahr in den Wäldern auf Exkursion. Erste leichte Fröste könnten den Pilzen nichts anhaben, aber eine längere Frostperiode bedeute das automatische „Aus“ der Pilzsaison. Er selbst sei aber auch oft im Dezember noch auf Streifzug, um etwas zu entdecken.

Manchmal muss auch Kunze den Heimweg antreten, ohne eine Rarität gefunden zu haben. „Wir sind ja alle von Natur aus Sammler und Jäger“, sagt er. So sei allein schon die Möglichkeit, einen tollen Fund zu machen, eine spannende Sache. „Und wenn sich dann tatsächlich der Erfolg einstelle, hebe das die Stimmung ungemein. Der IT-Fachmann Kunze findet im Wald ohnehin „einen wichtigen Ausgleich zum Beruf“.

Der Hallimasch gehört eigentlich als Zersetzer toten Holzes zu den natürlichen Pilzarten im Wald. Er kann aber das Holz entwerten. Bild: Helmut Bissinger

Je länger man sich mit Andreas Kunze unterhält, desto mehr bekommt man den Eindruck: Dieser Mann weiß wirklich alles über Pilze. Er orientiert sich stark an den Baumarten, denn meistens ist es die gleiche Pilzart, die beispielsweise in der Nähe von Fichten oder Buchen wachse. Sein Blick geht deshalb nicht nur auf den Waldboden, sondern immer zuerst auch nach oben.

Grundsätzlich rat der Pilzfachmann zu Vorsicht

Weil er dazu nicht ausgebildet ist, kann Andreas Kunze Pilzsammler nicht beraten, die mit einem vollen Korb vor seiner Tür stehen. Aber grundsätzlich rät er zur Vorsicht: „Nur die Pilze sammeln, die man wirklich kennt.“ Bitterlinge oder Gallenröhrlinge ähneln zum Beispiel sehr Steinpilzen. Und noch ein Tipp: „Sich nicht auf die Apps verlassen, die angeboten werden. Das kann schreckliche Folgen haben.“

Kunzes Auge ist geschult. Plötzlich entdeckt er einen Flockenstieligen Hexenröhrling, „sehr fein in der Pfanne gedünstet“, fügt aber gleich hinzu, dass man diesen Pilz ganz leicht mit dem Netzstieligen Hexenröhrling verwechseln könne. Als dann mitten auf dem Waldweg ein knallroter Fliegenpilz in voller Pracht steckt, zückt Andreas Kunze seine Kamera. Zu schön steht der Fliegenpilz zwischen Moos. Ob Giftpilz oder für den Verzehr geeignete Schwammerl, eines haben sie gemeinsam: „Man kann sie auch gleich neben der Straße finden“, erzählt der Experte. Oft sei es nicht notwendig, durchs dichte Unterholz zu streifen.

