27.06.2018

Unterwegs mit einer besonderen Mission

Das Musical „Elec“ bringt einen Außerirdischen an die Realschule Heilig Kreuz

Bald ist es wieder so weit und es heißt: Vorhang auf für die diesjährigen Musicalaufführungen an der Realschule Heilig Kreuz – mit einer großen Besonderheit: Wohl zum letzten Mal in der Schulgeschichte besteht die circa 50-köpfige Crew sowohl vor als auch hinter der Bühne ausschließlich aus Buben. „Da wir im nächsten Schuljahr ja auch Mädchen aufnehmen, werden sich doch hoffentlich auch einige für die Musical-AG melden“, gibt sich Andrea Hutzler, Leiterin der Musical-AG, zuversichtlich. „Denn das würde die Auswahl der infrage kommenden Stücke beträchtlich erhöhen.“

Seit Monaten studieren nun Sänger und Schauspieler zusammen mit der Band sowie der schuleigenen Licht- beziehungsweise Tontechnik-Crew das Musical „Elec“ ein, dessen Text und Musik aus der Feder von Lothar Becker stammen. Der groovige Rap des „Elec“ prägen das Musical ebenso wie eingängige balladenhafte Songs oder jazzig anmutende, teilweise zusätzlich eingestreute Nummern.

Der Inhalt entspringt dabei dem Schulalltag: Ein neuer Schüler namens Elec sorgt für großen Wirbel an der Schule. Der Ort, aus dem er angeblich kommt, ist auf keiner Landkarte zu finden. Außerdem soll er angeblich durch Wände gehen und sonstige seltsam anmutende Dinge verrichten können, sodass sogar der Schulhausdetektiv eingeschaltet wird. Dieser findet anhand einiger Indizien heraus, dass Elec wohl ein Außerirdischer sein muss. Während einige Mitschüler zunächst sehr befremdlich reagieren, ändert sich dies, als Elec eine Klassenarbeit erfolgreich zu verhindern weiß. Erst da wird auch die Mission des sonderbaren Schülers klar: Er soll auf der Erde etwas suchen und in Erfahrung bringen, das auf seinem außerirdischen, voll technisierten Planeten verloren gegangen ist, nämlich Menschlichkeit, Liebe und Freundschaft. Diese Tugenden hat Elec in seinen Klassenkameraden gefunden, und es gibt ein Happy End.

„So ein Projekt erfordert sicherlich einiges an Durchhaltevermögen, und manchmal muss man schon etwas motivieren, aber insgesamt sind die Jungs wirklich mit Begeisterung beider Sache“, fasst die Leiterin die doch intensive Probenarbeit zusammen. Denn wöchentlich wurde mit der Band geprobt, gesungen, getanzt, die Inszenierung einstudiert, Lichteffekte ausprobiert … Und der Countdown läuft. Denn die Premiere findet am 3. Juli um 19 Uhr in der Aula der Realschule statt. Eine weitere Aufführung ist am 4. Juli um 19 Uhr. (ahu)

