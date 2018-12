22.12.2018

Unwetter fordern die Feuerwehr Mertingen

2018 war die Truppe bei 112 Einsätzen aktiv. Zahlreiche Mitglieder geehrt

Im Saal der „Alten Brauerei“ konnte der Vorsitzende Stephan Kreuzer neben zahlreichen Mitgliedern auch den Bürgermeister der Gemeinde Mertingen, Albert Lohner, und Kreisbrandrat Rudolf Mieling zur Generalversammlung begrüßen.

Im Vereinsbericht ließ Kreuzer noch einmal die wichtigsten Ereignisse Revue passieren. Neben dem traditionellen Aufstellen des Maibaums und dem Ausrichten der Maifeier standen unter anderem ein Kesselspeckessen, das Familienfest am Vatertag, Besuch der Feuerwehrfreunde in Vogt und ein Vereinsausflug in das Fränkische Seenland auf dem Plan. Auch das anstehende Jubiläum im Jahr 2020 wirft seine Schatten voraus und man steht bereits voll in der Planung und Organisation des Festes.

Sehr viel Freizeit steckten die Floriansjünger auch in die Renovierung des Feuerwehrgerätehauses. Nachdem die Gemeinde eine neue Heizungsanlage einbauen ließ, übernahmen die Mitglieder die Modernisierung des Sanitärbereichs, der Teeküche und des Schulungsraums in Arbeitseigenleistung.

2018 waren bereits 112 Einsätze abzuarbeiten. Gefordert war man unter anderem bei mehreren Großeinsätzen durch Unwetter, bei schweren und auch belastenden Verkehrsunfällen, drei Großbränden, Sicherheitswachen und First Responder Einsätzen. Aber auch die Ausbildung kam nicht zu kurz, so bildeten sich neben den 40 Übungen etliche Feuerwehrdienstleistende bei Lehrgängen auf Landkreisebene oder an den Feuerwehrschulen fort.

Auch bei der Jugendfeuerwehr kam keine Langeweile auf, so Jugendwart Holger Behlau in seinem Bericht. Neben den wöchentlichen Jugendübungen standen auch wieder der Wissenstest und der Besuch der Erdinger Therme an.

Beeindruckt von den Leistungen, was die Feuerwehr das ganze Jahr über bringt, zeigte sich Mertingens Bürgermeister Albert Lohner. In seinen Grußworten zollte er der Wehr einen hohen Stellenwert in der Gemeinde und bedankte sich für das vielseitige Engagement.

Ein Höhepunkt der Versammlung der Mertinger Feuerwehr war die Ehrung verdienter Mitglieder. So wurde Stefan Sandner von Kreisbrandrat Rudolf Mieling für seine inzwischen 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Freistaats Bayern ausgezeichnet.

Mit einer Urkunde und einer Anstecknadel für 25 Jahre im Feuerwehrverein wurden Stefan Sandner, Andreas Gastl und Thomas Schweihofer geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Karl-Heinz Kratzer, Helmut Schweihofer und Leo Zimmermann ausgezeichnet. Für 50 Jahre erhielten Werner Bötsch, Josef Mordstein und Ernst Selent, für 60 Jahre Johann Reiner, Georg Sailer und Johann Utz eine Auszeichnung. Für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit konnte Karl Häfele geehrt werden.

Mit einer Dankesurkunde wurden Alfred Völk und Alexander Fiebig aus der aktiven Mannschaft in ihren wohlverdienten Feuerwehrruhestand verabschiedet. (dz)

