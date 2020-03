vor 28 Min.

Unzuckert am Steuer - Frau orientierungslos

Die Beamten stoppen in Donauwörth eine Frau mit ihrem Auto. Sie fährt Schrittgeschwindigkeit. Der Notarzt stellt schnell den Grund dafür fest.

Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters der Straßenmeisterei hat die Polizei Donauwörth am Montagmorgen wohl einen Unfall verhindert. Der Mann berichtete den Beamten, dass ein Auto auf dem sogenannten „Hubschrauberkreisel“ zur B 16 unterwegs sei, dessen Fahrerin dort völlig orientierungslos wirkte und mit Schrittgeschwindigkeit fahren würde. Eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth war wenige Minuten später vor Ort.

Die Frau wusste nicht einmal ihr Geburtsdatum

Und tatsächlich: Die völlig verwirrte, 62-jährige Fahrerin aus einer Nachbargemeinde, die sich alleine in dem Kleinwagen befand, konnte den Beamten weder ihr Geburtsdatum, noch ihre Wohnanschrift oder weitere persönliche Details mitteilen.

Notarzt fand schnell die Ursache

Als der verständigte Notarzt sie untersuchte, konnte dieser einen Blutzuckerspiegel von nur noch knapp über 30 mg/dl - weniger als ein Drittel des Normalwertes - als Grund der Ausfälle am Steuer feststellen. Die Fahrerin kam zur weiteren ärztlichen Versorgung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth.

Ihr Fahrzeug wurde von den Beamten geparkt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und vorsorglich die Weiterfahrt verboten. Glücklicherweise passierte der Frau kein Unfall. (dz)

