20.12.2019

Urlaubsmuffel tricksen ihre Nachbarn aus

Die Musikkapelle Rögling spielt am 4., 5. und 6. Januar Theater. Dabei geht es ziemlich rund

Winterzeit ist in Rögling Theaterzeit. Auch in diesem Jahr heißt es in Rögling wieder traditionell „Vorhang auf!“. Die Musikkapelle Rögling präsentiert die Komödie „Der Urlaubsmuffel“ in drei Akten unter der Leitung von Claudia Schmid und Thomas Pietsch. Premiere ist am Samstag, 4. Januar.

Da kann man schon neidisch wer-den, wenn die liebe Nachbarschaft des Öfteren die Koffer packt, um sich in der weiten Welt umzusehen. Wenn die Nachbarn wieder daheim sind, wird dann natürlich geprahlt, was das Zeug hält. Ganz das Gegenteil davon ist Hans Strobel, denn der genießt seinen Urlaub am Liebsten zu Hause. Dabei würde seine Frau Elfriede viel darum geben, endlich einmal mit ihm in den Süden zu reisen. Als diese nun in einem Urlaubspreisausschreiben den dritten Preis gewinnt, ist sie außer sich vor Freude und verkündet dieses Glück gleich in der Nachbarschaft. Leider handelt es sich beim Gewinn nur um eine Kaffeefahrt in den Teutoburger Wald mit einer Übernachtung. Deshalb ist die Enttäuschung riesengroß.

Die Nachbarn lachen sich insgeheim schon ins Fäustchen, denn mit Elfriedes Glück bei Gewinnspielen war es noch nie weit her. Wahr-scheinlich handelt es sich diesmal wieder nur um einen Karton Nu-deln oder eine Heizdecke, so wie immer, das ist die Meinung der Nachbarschaft. Aber diese Blöße will sich die Familie Strobel nicht geben und um den Schein zu wahren heißt es jetzt lügen, lügen, lügen. Wird es dem Ehepaar Strobel gelingen, sich ohne „Gesichtsverlust“ aus der Affäre zu ziehen? Das Publikum darf sich überraschen lassen.

Vor der Aufführung und während der Pausen unterhält die Musikka-pelle Rögling die Zuschauer mit volkstümlichen Weisen.

Am Samstag, 4. Januar, findet um 14 Uhr die Kinder- und Seniorenvorstellung statt. Die Komödie wird dann am Samstag, 4. Januar (bereits ausverkauft), und am Sonntag, 5. Januar, jeweils um 19 Uhr aufgeführt. Am Montag, 6. Januar, beginnt die Aufführung bereits um 18 Uhr. Alle Vorstellungen finden im Nadlerhaus in Rögling statt. (dz)

Für die Vorstellungen am Sonntag, 5. Januar, und Montag, 6. Januar, sind Kartenreservierungen (keine Platzreservierung) unter der Telefonnummer 09094/441 oder per E-Mail musikkapelle.roegling@gmx.de möglich. Auch an der Abendkasse sind für diese beiden Vorstellungen noch Karten erhältlich. Die Bewirtung erfolgt durch das Team des Restaurants El Greco.

Themen folgen