Usseltalschützen feiern Geburtstag

Daitinger Verein begeht 50-jähriges Bestehen. Auch der Ministerpräsident kommt

Im November 1967 haben sich in Daiting 42 begeisterte Sportschützen getroffen, um bei einer Gründungsversammlung den Schützenverein Usseltal Daiting aus der Taufe zu heben. Rund 50 Jahre ist diese Geburtsstunde nun her und Grund genug, dieses Jubiläum am kommenden Wochenende von Freitag, 1. Juni, bis Montag, 4. Juni, gebührend zu feiern.

Festauftakt ist am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch Schirmherrn und Gründungsmitglied Oskar Häckel. „Immer wieder fanden sich Schützen zusammen, die mit selbstlosem Einsatz von der Gründungszeit nunmehr 50 Jahre Großartiges geleistet haben“, erinnert sich Häckel und denkt dabei etwa an die Fahnenweihe 1974 oder das 25-jährige Gründungsfest 1993.

Auch an den weiteren Festtagen ist Programm geboten. So findet am Samstag im Anschluss an den Fahneneinmarsch um 19.30 Uhr ein Show-Abend mit den Holzheimer Musikanten statt.

Der Sonntag startet bereits um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Höhepunkte an diesem Tag werden der Festumzug um 14 Uhr und die Modenschau um 19.30 Uhr sein. Unter anderem zeigen die Models Trachten- und Landhausmode. Die Bayerische Prominenz hat sich für Montag angekündigt. So hat zum politischen Abend um 19 Uhr Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt. (dipf)

