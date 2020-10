07.10.2020

Uwe Roschmann: Menschen im Jahr 2400

Plus Uwe Roschmann schreibt im DZ-Leseherbst über eine erschreckende Veränderung seines Äußeren und über diene Lebenswelt, die irritiert.

Von Uwe Roschmann

„Schreck, lass nach! Was ist mit meinen Fingern passiert? Der Zeigefinger ist fünf Zentimeter länger als die anderen Finger und der Daumen doppelt so dick. Aber nur bei der rechten Hand, nicht bei der linken. Und in der Hand habe ich ein hauchdünnes Smartphone. Wow! Die Bedienung geht ja viel schneller mit dem neuen Zeigefinger und Daumen!“

Als ich mich noch über diese körperliche Veränderung wunderte, entdeckte ich mich im Spiegel.

„Oh, nein! Meine Augen sind ja riesig. So groß wie Orangen!“ Ich drehte meinen Kopf zur Seite und schaute aus dem Fenster. „Ui, ich kann nicht nur die Ameisen im Garten des Nachbarn sehen, sondern auch die Insekten in der Luft! Ja, super! Ich bin ein perfekter visueller Mensch.“

Dann schaute ich wieder in den Spiegel und stellte fest, dass die Ohren kleiner geworden waren und die Stirn deutlich niedriger. „Die Kopfform kommt mir irgendwie bekannt vor“, sinnierte ich. „Mal überlegen…“ Nach einer halben Stunde hatte ich die Lösung. „Ein Schimpanse! Ja, genau. So sieht ein Schimpanse aus.“

Ist alles nur ein Albtraum?

Anschließend entdeckte ich das Datum auf dem Smartphone. Montag, der 24. Juli 2400! Jetzt geriet ich völlig aus dem Häuschen. „Was ist mir widerfahren? Ein Albtraum?“ Ich zwickte mich fest in den linken Unterarm. „Autsch! Das tut weh! Wenn ich aber nicht träume, was ist dann los? Bin ich von Außerirdischen entführt worden? Haben die Aliens grausame Experimente mit mir gemacht? Und jetzt überlassen sie mich zuhause wieder meinem Schicksal?“

Ich erinnerte mich an eine verrückte Geschichte. Anfang Oktober war es zu einer Hysterie gekommen. Im All war ein rätselhaftes Objekt entdeckt worden – auch UFO genannt. Aufgrund der Flugbahn konnte man die Zielkoordinaten berechnen. Eindeutig und ohne jeden Zweifel: Das UFO hatte als Ziel die Oktoberfestwiese in München auserkoren. Was wollten die Außerirdischen? Eine Runde mit dem Riesenrad drehen? Oder sämtliches Bier vom größten Volksfest der Welt ins Raumschiff beamen und sich anschließend aus dem Staub machen? Das Ganze entpuppte sich dann als Gag eines milliardenschweren Scheichs, der Fan des Oktoberfestes ist und einen seiner ausgedienten Satelliten als Ufo benutzt hatte. Kurz vor dem errechneten Landedatum ließ er den Satelliten in einer Wüste abstürzen. Ich schüttelte den Kopf. „Also, wenn es keine Außerirdischen gibt: Was ist dann geschehen?“

Plötzlich hatte ich eine Idee. „Ich bin auf einer Zeitreise. Ja! Ich bin in die Zukunft katapultiert worden. Moment! Wie sollte sich das zugetragen haben? Ich habe keine Zeitmaschine gebaut und war in keinem Labor von Astrophysikern.“

"Ich bin verrückt geworden"

Nach des Rätsels Lösung suchend, ging ich im Zimmer auf und ab. Kurze Zeit später hielt ich abrupt inne und schrie: „Ich bin verrückt geworden. Das muss es sein. Ich bin schizoid!“ Erst kürzlich hatte ich einen Freund in einer Klinik besucht. Der arme Kerl hatte einen massiven Schub von Schizophrenie und erkannte selbst eine Semmel nicht mehr, die man ihm vorgesetzt hatte. Vielleicht hatte ich mich angesteckt? Aber nein. Ich schlug mir mit der flachen Hand auf die Stirn und rief: „Was für ein Blödsinn! Es gibt doch keine Schizo-Bakterien!“

Verzweifelt nahm ich mein Smartphone und fand heraus, dass man den Bildschirm in die Länge und Breite ziehen konnte. Das machte Spaß und lenkte mich ab. Bald war das Smartphone größer als ein Tablet. Dann fast so riesig wie ein Fernseher. Kaum hatte ich die maximale Größe erreicht, schaltete sich ein Programm ein. Vermutlich Nachrichten, denn aus dem Gerät tönte es wie folgt: „Erneut hat die Polizei im Park Dutzende Menschen einfangen müssen. Völlig unkontrolliert hüpften sie wild im Kreis und versuchten, auf die Bäume zu springen. Die Polizei warnt: Besonders sensible Menschen sollten auf keinen Fall die Sendungen ,Promis unter Palmen‘ und ,Das Dschungelcamp‘ anschauen.“ Die gab es also immer noch! Und offensichtlich animierten sie nun die Menschen dazu, überall ihre Dschungel zu suchen. Verdutzt über diese Meldung suchte ich ein weiteres Programm. „Hi Tarzan. Wir brauchen Dich. Die Eingeborenen sind in Gefahr.“ Ein Muskelprotz, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte, nickte und rief: „Cool! Hole meinen Freund Arnie!“ Dann schwang er sich mit lauten Rufen von Baum zu Baum und verschwand. „Ist das ein Actionfilm im Jahr 2400?“ Ich kam aus dem Staunen nicht raus.

Sodann poppte eine Meldung auf. Das Ministerium „Gegen Dummheit und Degeneration“ suchte dringend Menschen mit einem IQ von mindestens 90, um in Seniorenheimen den alten Menschen Geschichten vorzulesen. Im Anschluss folgten weitere Suchmeldungen, wobei der IQ immer niedriger wurde. Menschen mit einem IQ zwischen 74 und 78, die das Fahrradfahren nicht verlernt hatten, wurden als Kuriere des Ministeriums gesucht. Also, so hatte ich mir die Zukunft nicht vorgestellt! Ich war in den 60er-Jahren groß geworden und hatte lange gedacht, wenn das Jahr 2000 käme, dann gäbe es keine Autos mehr, sondern einzig fliegende Untertassen. Falsch gedacht! Selbst 2020 waren die benzin- und dieselstinkenden Autos weit verbreitet. Und jetzt war ich im Jahr 2400 gelandet und die Menschen waren mit Fahrrädern unterwegs?

Bevor ich das Smartphone ausschaltete, entdeckte ich eine Werbesendung für Roboterhunde und -katzen. Je nach Modell würden diese Tierchen mit ihren Besitzern Gassi gehen und sie immer sicher nach Hause bringen, hieß es. Als Bonus könne man die Frisur angleichen. Beispiel: Herrchen oder Frauchen im Afrolook wie Königspudel. „So, jetzt will ich es aber wissen!“, schrie ich. „Wenn das kein Traum ist, keine Entführung von Außerirdischen, keine Zeit- oder Traumreise und kein Anfall von Schizophrenie – was ist die Lösung?“

Ganz einfach. Du bist eine Kreation eines Schriftstellers mit viel Fantasie.





Themen folgen