vor 18 Min.

Vandalen treiben auf dem Friedhof in Rain ihr Unwesen

Vermutlich waren es zwei Täter. Sie warfen Grabsteine um. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Samstag trieben vermutlich zwei bislang unbekannte Personen ihr Unwesen auf dem Friedhof in Rain. Wie die Polizei mitteilt, traten sie gegen einen Grabstein, sodass dieser umfiel und einen weiteren Grabstein mit umriss. Weiter konnten in einem Grab frische Schuhabdrücke festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe zu den beiden Gräbern fanden die Beamten außerdem im Bereich einer Sitzbank frisch Erbrochenes sowie zwei leere Flaschen Pfefferminzlikör. Der genau entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Die Polizei Rain bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/70070.

Themen Folgen