Vandalen zerstören Figuren am Märchenweg in Harburg

IN Handarbeit haben Ehrenamtliche den Harburger Märchenweg gestaltet. Jetzt wurden Figuren mutwillig zerstört.

Der beliebte Märchenweg in Harburg ist Ziel von Vandlaismus geworden. Mehrere Figuren wurden beschädigt.

Der Märchenweg in Harburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Touristen. In vielen Stunden ehrenamtlicher Handarbeit wurde er liebevoll gestaltet. Jetzt haben Unbekannte einige Figuren und die Beschilderung mutwillig zerstört. Die Stadtverwaltung Harburg hat dies am Montag bei der Polizei angezeigt.

Vermutlich am vergangenen Wochenende - der Tatzeitraum wurde zwischen 10. und 11. Oktober angegeben - haben die unbekannten Täter zugeschlagen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer hat gesehen, wer den Märchenweg in Harburg zerstört hat?

Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

