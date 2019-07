vor 47 Min.

Vandalismus an der Schule

Jugendliche randalierten am Freitag auf dem Schulgelände in Harburg. Die Polizei musste eingreifen.

Ein Anwohner der Schulstraße in Harburg meldete sich am Freitag gegen 23 Uhr bei der Polizei in Donauwörth und teilte mit, dass mehrere Jugendliche auf dem Schulhof der Harburger Schule herumgrölen und gegen die dortigen Laternen treten würden.

Vor Ort konnten von der Streife sieben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren angetroffen werden. Drei der dortigen Laternen brannten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Wer letztendlich gegen die Masten getreten hat, konnte nicht geklärt werden. Den Anwesenden wurde von den Beamten ein Platzverweis erteilt. Alle Jugendlichen waren kooperativ und verließen den Schulhof ohne Widerworte. Ob an den Laternen ein Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. (dz)

