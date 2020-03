23:08 Uhr

Veit Meggle siegt im Rennen um das Bürgermeisteramt in Mertingen

Plus Der Riedlinger setzt sich mit 76,6 Prozent gegen den Mertinger Albert Reiner (CSU) durch. Letzterer ist aber der erste Gratulant für den neuen Bürgermeister.

Von Daniel Weigl

Ein so eindeutiges Ergebnis hatte in Mertingen wohl keiner erwartet. Am Ende zieht der gemeinsame Kandidat von PWG/FW/ SPD und Freie Bürger, Veit Meggle mit 76,6 Prozent ins Rathaus ein. Nur 23,4 Prozent der Mertinger, Druisheimer und Heißesheimer stimmten für den Kandidaten der CSU, Albert Reiner.

Aufgrund der Corona-Krise waren nur wenige Bürgerinnen und Bürger in den Saal der Alten Brauerei gekommen. So gegen 18.20 Uhr schauten alle gespannt auf die große Leinwand im Brauereisaal. Doch bereits nach den ersten drei ausgezählten Wahllokalen war klar, wohin die Reise gehen würde. Albert Reiner und seine Frau Anita hatten da zwar noch ein Fünkchen Hoffnung, aber als weitere Ergebnisse eintrudelten war schnell klar: Veit Meggle wird das Rennen um den Mertinger Rathaussessel machen. Und so war am Ende die spannendste Frage, ob der Riedlinger noch im Brauereisaal auftauchen würde. Meggle ist "total überwältigt" Kurz nach 19 Uhr war es dann soweit und ein strahlender und sichtlich geplätteter Sieger betrat den Saal. „Ich bin total überwältigt von diesem eindeutigen Ergebnis und möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern und all meinen Unterstützern aufs Herzlichste bedanken“, so Meggle. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Erster Gratulant war sein Gegenkandidat Alber Reiner der das Ergebnis mit Fassung nahm und fair akzeptierte. „Ich habe dieses eindeutige Ergebnis lieber, als wenn ich mit nur einem Prozent verloren hätte, denn dann hätte ich mich immer gefragt, welche Stimmen hätte ich noch holen können“, so Reiner. Auch Meggle lobte seinen Kontrahenten und dankte ihm „für einen sehr fairen Wahlkampf.“ An Arbeitseifer mangelt es dem künftigen Bürgermeister nicht Eines Wissen die Mertinger seit Sonntagabend bereits sicher: An Arbeitseifer mangelt es dem neuen Mertinger Rathauschef nicht. Auf die Frage, wo er denn gesteckt habe, hatte er eine ganz banale Antwort. „Ich bin mit meiner Familie durch Mertingen gefahren und habe Wahlplakate abgehängt.“ Das Ergebnis habe er unterwegs per Handy mitbekommen. Bei einer Wahlbeteiligung von 72,8 Prozent stimmten die Wählerinnen und Wähler in allen Wahlbezirken klar für Meggle. Im Ortsteil Druisheim kam der bisherige Geschäftsführer des Wirtschaftsförderverbandes Donau-Ries sogar auf 83,3 Prozent. Lesen Sie hierzu auch: Die Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Donau-Ries - mit Landrat und Kreistag



Kommunalwahl 2020 in Mertingen: Alle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

