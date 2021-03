vor 44 Min.

Verbotene Party im Donauwörther Freibad

Auf dem Freibad-Gelände in Donauwörth haben mehrere Männer eine Party gefeiert. Das hat Folgen.

Mehrere Männer haben in der Nacht auf Donnerstag auf dem Gelände des Freibads in Donauwörth, das gerade saniert und umgebaut wird, eine verbotene Party gefeiert. Laut Polizei stellte ein Sicherheitsmitarbeiter am Mittwoch um 23.45 Uhr bei einem Streifengang in der Sternschanzenstraße fest, dass sich Personen im abgesperrten Freibad befinden – und verständigte die Gesetzeshüter.

Die Männer feierten einen Geburtstag

Es ergab sich folgender Sachverhalt: Die Bauarbeiter – 57, 52 und 35 Jahre alt – feierten mit Grillen und reichlich Alkohol den Geburtstag einer vierten Person. Einen Alkoholtest verweigerte das Trio vehement. Der vierte Mann – das Geburtstagskind – hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits aus dem Staub gemacht.

Die Beamten beendeten die Feier und zeigten die Beteiligten an. Die begaben sich zu ihrer Unterkunft im Stadtgebiet Donauwörth. (dz)

