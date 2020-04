vor 37 Min.

Verbotenes Treffen am See mit Musik und Bier

Die Polizei stellt in Donauwörth einen Verstoß gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen fest. Fünf Personen hatten sich unerlaubt an einem Baggersee verabredet.

In Donauwörth hat es einen Verstoß gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen gegeben. Das teilt das für den Landkreis zuständige Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Eine fünfköpfige Personengruppe wurde am Donnerstagabend am Baggersee, angrenzend zur Kleingartenanlage an der Zirgesheimer Straße, angetroffen.

Drei Erwachsene aus jeweils verschiedenen Hausständen hatten sich zum gemeinsamen Biertrinken und Musikhören am See verabredet. Zwei von ihnen brachten auch ihre Kinder (zwölf und 14 Jahre) mit. Das gemeinsame Treffen wurde durch die Beamten aufgelöst. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz wurde aufgenommen.

