14:32 Uhr

Verdienstmedaille für Donauwörths OB Neudert

Mit der kommunalen Verdienstmedaille in Silber hat Innenminister Joachim Herrmann (rechts) iam Montag 27 Persönlichkeiten aus ganz Bayern ausgezeichnet – darunter auch Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert.

Bayerns Innenminister würdigt Engagement des Donauwörther Rathauschefs bei einer Feierstunde in München.

Oberbürgermeister Armin Neudert (CSU) ist gestern in München von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Rahmen einer Feierstunde ausgezeichnet worden. Er erhielt die Medaille in Silber für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Bei der Würdigung sind im Odeon des Bayerischen Innenministeriums 27 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt worden.

In der Laudatio hieß es wörtlich: „Armin Neudert übernimmt seit 23 Jahren mit hohem persönlichen Einsatz Verantwortung für die Stadt Donauwörth (...). Seit Beginn seiner Amtszeit setzt er sich zielstrebig dafür ein, die Stadt auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet weiterzuentwickeln und sie ökologisch auszurichten.“

Erfolgreiche Ansiedlung des Entwicklungszentrums bei Airbus

Als Beispiel für die ökonomische Fortentwicklung wird die erfolgreiche Ansiedlung des Airbus-Hubschrauberentwicklungszentrums mit 800 Arbeitsplätzen in Donauwörth angeführt. Ferner habe es nach der Aufgabe der Delp-Kaserne eine positive Entwicklung auf dem frei gewordenen Konversionsareal angestoßen, an deren Ende schließlich die Errichtung eines neuen Stadtquartiers stehen wird. Des Weiteren habe Neudert „federführend“ die Planungen des Wasserwirtschaftsamtes zur Erreichung eines zuverlässigen Hochwasserschutzes für die Stadt begleitet.

Auszeichnung wird jedes Jahr vergeben

Die Medaille gilt als Anerkennung für Engagement in öffentlichen Ämtern. Personen, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, werden jährlich vom Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration mit der kommunalen Dankurkunde sowie mit der kommunalen Verdienstmedaille in Gold, Silber oder Bronze geehrt.

Die Gemeinden und Landkreise können auszeichnungswürdige Personen für eine solche Ehrung vorschlagen.

Die Vorgeschlagenen müssen für die Ehrung auch nach ihrem sonstigen Verhalten und ihrer persönlichen Einstellung einer Auszeichnung würdig sein. Auch die Bürger können Anregungen für diese Ehrung mit einer Darstellung der Verdienste und der zurückgelegten Zeiten bei der Gemeinde oder beim Landratsamt einreichen. (hilg, pm)

Themen Folgen