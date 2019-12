vor 3 Min.

Verein wagt ein Millionenprojekt

Am symbolischen Spatenstich Millionenprojekt der Schützengesellschaft Rain beteiligten sich (von links) stellvertretender Landrat Peter Thrul, Dritter Bürgermeister Hans Hafner, Bürgermeister Gerhard Martin, Zweiter Bürgermeister Leo Meier, Staatssekretär a. D. Georg Schmid, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Erster Schützenmeister Marc Ginal und Böllerhauptmann Lorenz Grünwald.

Die Schützengesellschaft Rain plant für 1,22 Millionen Euro in der Fasanerie einen Neu- und Erweiterungsbau. Er ist nötig, um den Fortbestand zu gewährleisten

Von Manfred Arloth

„1,22 Millionen Euro wird das historisch bedeutsamste Bauprojekt der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Rain kosten“, sagte Erster Schützenmeister Marc Ginal bei der Begrüßung der Gäste beim Schützenheim in der Fasanerie. Endlich habe man die Genehmigung für den „Neubau einer Raumschießanlage“ in Händen.

Ginal bedankte sich bei der Stadt Rain und den beteiligten Behörden für die bisherige Unterstützung, die vor sechs Jahren mit einem Gespräch mit dem damaligen Staatssekretär Georg Schmid begonnen habe. „Wenn wir das Bauvorhaben in etwa eineinhalb Jahren vollendet haben, ist der Bestand der Schützengesellschaft für weitere Jahrzehnte gesichert“, erklärte der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler. Stellvertretender Landrat Peter Thrul verwies auf die „lange Tradition der Schützengesellschaft, die 1610 wohl als Bürgerwehr gegründet wurde.“ Die Stadt Rain sei sich bewusst, dass der Traditionsverein erhalten werden müsse, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wieder mehr junge Leute am Schießsport Gefallen finden mögen, erklärte Schützenkommissar Bürgermeister Gerhard Martin.

Absolut notwendig wurde der Neu- und Ergänzungsbau, weil die bisherige Schießanlage nicht mehr den neuen Sicherheits-Anforderungen genügt. Bei der letzten Überprüfung wurde die Schließung der vier 25-Meter-Stände angedroht. Dies konnte nur durch die zu diesem Zeitpunkt von Bauplaner Lorenz Günwald bereits eingereichte Bauvoranfrage verhindert werden.

„Sollte auf Grund der Sicherheitsmängel das Schießen auf der 25-Meter-Freiluftanlage untersagt werden, könnte der satzungsgemäße sportliche Zweck der Gesellschaft nicht mehr erfüllt werden, was die Abwanderung der aktiven Schützen zur Folge hätte“, so der Schützenmeister. „Der Fortbestand der über 400 Jahre alten königlich privilegierte Schützengesellschaft, gegründet 1610, wäre gefährdet gewesen“, erklärte er. Damit wären auch die Schützen aus dem Stadtgebiet Rain in den 25-Meter-Disziplinen bei den Rundenwettkämpfen und den Gau-, Bezirks- und den Bayrischen Meisterschaften nicht mehr vertreten.

Finanziell ermöglicht wurde das Bauvorhaben durch die Vereinsförderung der Stadt Rain, durch ein Sonderförderungsprogramm für den Vereinssportstättenbau und ein Landesdarlehen zu äußerst günstigen Konditionen sowie durch viel Eigenleistung.

So sieht das Projekt aus:

Neubau einer östlich vom Schützenheim geplanten Raumschießanlage mit zwei Schießbahnen mit jeweils fünf Schießständen für Klein- und Großkaliber und Zehn-Meter- Luftdruckwaffen.

Alle zehn Stände werden zum Behindertenschießen und auch zum Blindenschießen (Inklusion) ausgerüstet. Damit soll etwa dem erblindeten Vereinsmitglied Josef Kröpfl die Möglichkeit zum Inklusionsschießen eröffnet werden. Da es in Deutschland nur drei Schießstände dieser Art gibt, sei das eine Maßnahme für die Zukunft, wurde gesagt.

Durch das Öffnen der Mobilwand zwischen Schießtisch und Rückwand soll erreicht werden, dass beim Schießen mit Druckluftwaffen eine Standaufsicht genügt.

