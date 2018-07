vor 35 Min.

Vereinigte Staaten von Europa

Karl Eigen bleibt Vorsitzender des Kreisverbands. Plädoyer für Bündnis

Im Rahmen der Kreisversammlung der Europa-Union haben deren Mitglieder Karl Eigen als Vorsitzenden bestätigt. Weiteres Thema war die schwierige Lage Europas im Wandel der Zeit.

In seinem Bericht ging Karl Eigen auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein. Dabei erwähnte er unter anderem die mehrtägige Bildungsreise in den Südschwarzwald, die auf guten Zuspruch gestoßen sei.

Das Ergebnis der Neuwahlen sieht so aus: Kreisvorsitzender Karl Eigen, Stellvertreter Karl-Heinz de Groot, Schriftführer Annemarie Eigen und Schatzmeister Manfred Fuchs. Zu Beisitzern wurden gewählt: Jörg Fischer, Hans Heinrich, Joachim Grzega, Franz Meßmer und Bernd Niemczak. Als Buchprüfer fungieren Michael Kapfer und Renate Heinrich.

Im zweiten Teil der Versammlung befassten sich die Anwesenden mit dem Thema Europa. Dabei hieß es: Die Politik der Nationalstaaten führe eher zu einem Auseinanderdividieren Europas als zu einem Zusammenrücken. Dabei wären in Zeiten eines „Amerika First“ (Amerika als Erstes) die „Vereinigten Staaten von Europa“ dringender denn je. So erinnerte Karl Eigen an das Projekt 2017, die im Landtag vertretenen Parteien, zum Austritt Großbritanniens aus der EU zu befragen. Mit Ausnahme der Freien Wähler, vertreten durch Europaabgeordnete Ulrike Müller, hätten die Parteien nicht die Zeit gehabt, auf die Anfrage des Europa-Union-Kreisverbands Donau-Ries zu antworten. Die Vertreter der Parteien hätten immer noch nicht verstanden, dass nur „Europa First“ die Zukunft sei. Der Nationalstaat allein wäre nicht mehr in der Lage, die kommenden Aufgaben und Probleme zu bewältigen. Dies müssten die Politiker den Wählern klar machen, so die Meinung der Versammelten. Der Europäische Bundesstaat, das Ziel der engagierten und in die Zukunft blickenden Europäer, müsse kommen, so die einhellige Meinung.

Nach einer ausgiebigen Diskussion schloss der Kreisvorsitzende die Versammlung. (dz)

Themen Folgen