vor 50 Min.

Vereinsheim der SG Airbus ist abbruchreif

Sachverständige waren nach dem Brand in Donauwörth vor Ort. Welche Pläne die Sportgemeinschaft jetzt hat.

Von Wolfgang Widemann

Nun steht es fest: Das Vereinsheim der Sportgemeinschaft (SG) Airbus in Donauwörth ist nach einem Brand nicht mehr zu reparieren. Zu diesem Ergebnis kamen nach Auskunft des Vorsitzenden Karl Heinz Merz die Gutachter einer Versicherung.

Bekanntlich stand das Gebäude am Rand der Parkstadt am 27. Juli in Flammen. Die Kripo fand heraus, dass das Feuer wohl durch Grillkohle ausgelöst wurde, die noch nicht ganz erloschen war. Ein Mann hatte nach einer Feier zwei Grills gesäubert und die Kohlereste in eine Mülltonne geworfen, die direkt an der Holzwand im rückwärtigen Bereich des Vereinsheims stand. Die Kunststofftonne geriet in Brand und die Flammen griffen auf das Bauwerk über. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei – wie berichtet – wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

In der vergangenen Woche waren nun mehrere Sachverständige einer Versicherung vor Ort und schauten sich das Ausmaß der Zerstörung an. Das Ergebnis beschreibt Merz so: „Es ist ein Totalschaden.“ Das 16 Jahre alte Gebäude in Holzständer-Bauweise sei abzureißen und werde neu gebaut: „Wir haben uns entschieden, dass wir es genauso wieder hinstellen, wie es war.“ Das Vereinsheim sei neuwertversichert. Die ursprünglichen Baukosten im Jahr 2002 beziffert der Vorsitzende auf rund 250000 Euro. Der Verein wolle das Projekt so schnell wie möglich angehen, erklärt Merz. Der hofft, dass das Gebäude im Frühjahr 2019 wieder steht und es die 13 Abteilungen der SG wieder nutzen können.

Außerdem habe man, so berichtet der Vorsitzende, schon jetzt entschieden, die Mülltonnen nicht mehr direkt ans Vereinsheim zu stellen, sondern ein Stück entfernt ein eigenes Häuschen dafür zu bauen: „Da stellen wir dann eine Metalltonne hin, in welche die Asche künftig reinkommt.“

Dazu rät auch grundsätzlich die Feuerwehr. Kohle aus einem Grill sollte am besten mit Wasser abgelöscht und noch einen Tag stehengelassen werden. Oder noch besser: In einen Behälter aus Blech gekippt werden. Gerade bei der aktuellen Witterung könne die Kohle ein bis zwei Tage so warm bleiben, dass sie sich wieder entzünden könne. Genauso vorsichtig sollte man bei der Asche aus Holzöfen sein. (wwi)

