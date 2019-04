10:15 Uhr

Verfolgerduell in Rain

Bayernliga Kottern gastiert beim TSV. Die Allgäuer haben nur zwei Zähler weniger auf dem Konto als die Tillystädter. Diese richten aber den Blick nach oben, Richtung Relegationsplatz

Von Michael Ruisinger

Rain Nur noch zweimal haben die Rainer Fußballfans in dieser Saison Gelegenheit, ihre Mannschaft im eigenen Georg-Weber-Stadion spielen zu sehen. Danach ist die reguläre Saison vorbei. Das erste dieser beiden Matches steigt am heutigen Samstag, ab 14 Uhr gegen den TSV Kottern aus dem Kemptener Stadtteil Sankt Mang. Um danach gut gerüstet in die letzten vier Saisonspiele zu starten, wäre ein Heimsieg gegen die Allgäuer von immenser Wichtigkeit.

Die drei noch zu spielenden Auswärtsspiele gelten aus Sicht der Rainer als extrem schwer. Sie alle führen in den Großraum München zu Gegnern, bei denen sich der TSV in den vergangenen Jahren immer extrem schwergetan hatte. Im Einzelnen spielt der TSV Rain am Mittwoch, 1. Mai, beim SV Pullach. Drei Tage später geht die Reise zum FC Ismaning. Am letzten Spieltag (18. Mai) spielen die Rainer an der Grünwalder Straße beim TSV 1860 München II. Dazwischen, am 11. Mai empfangen die Schützlinge von Trainer Daniel Schneider und Johannes Müller noch den TSV 1865 Dachau zum letzten Saisonheimspiel.

Der aktuelle Gegner aus Kottern mit Kult-Trainer Esad Kahric nimmt mit 44 Zählern aktuell den sechsten Tabellenplatz ein. Als Vierter sieht die Lage bei den Tillystädtern mit zwei Zählern mehr bei einer absolvierten Partie noch etwas besser aus, der Rückstand auf Regensburg II beträgt nur drei Punkte. Der SSV hat allerdings bereits zwei Begegnungen mehr gespielt als die Tillystädter. Schneider und Johannes Müller wollen mit einem Sieg gegen Kottern den Angriff auf den Relegationsplatz fortführen.

Trotz der vielen Rechenbeispiele bis zum Saisonende gilt die ganze Aufmerksamkeit nun dem heutigen Heimspiel gegen den TSV Kottern. Die Rainer Trainer erwarten sich eine ähnlich konzentrierte Leistung wie am Ostermontag beim 2:0-Erfolg gegen Schwabmünchen. Von der Spielweise her ist Kottern natürlich ganz anders anzugehen. Esad Kahric, dessen Mannschaften immer gut organisiert sind, wird in Rain wohl mit fünf Spielern verteidigen und sein Team sehr tief stehen lassen, um dann mit den langen Bällen bei Kontern zum Erfolg zu kommen.

Dagegen gilt es, für die Rainer ein Mittel zu finden. Personell steht der Heimelf nahezu der gleiche Kader zur Verfügung wie zuletzt. Lediglich als Ersatztorhüter ist dieses Mal Stefan Besel anstatt von Luca Peuser nominiert. Die etatmäßige Nummer zwei Christoph Hartmann zog sich im Training eine Fingerverletzung zu und fällt bis zum Saisonende aus. Daneben fehlt Außenverteidiger Andreas Götz weiter wegen seiner Roten Karte beim SV Türkgücü-Ataspor München. Marcel Posselt und Johannes Rothgang sind noch verletzt, und Astrit Topalaj ist bei der U23 in Ecknach dabei.

Aufgebot TSV Rain Maschke und Besel (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, Stefan Müller, Bär, Käser, Johannes Müller, Krabler, Zupur, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Belousow und Knötzinger.

Schiedsrichter Felix Brandstätter (SV Zamdorf).

