Verfolgungsjagd über B2: Männer fliehen mit Drogen im Auto vor Polizei

Mit einer großen Menge Drogen im Auto fliehen zwei Männer auf der B2 vor der Polizei. Die Verfolgungsjagd geht durch die Landkreise Donau-Ries und Augsburg.

Von Wolfgang Widemann

Die Polizei hat durch Zufall zwei Männer geschnappt, die mit einer größeren Menge Rauschgift unterwegs waren. Bevor das Duo dingfest gemacht werden konnte, fand freilich eine Verfolgungsjagd statt, die auf der B2 im südlichen Mittelfranken begann, durch die Landkreise Donau-Ries und Augsburg bis nach Gersthofen führt.

Das Ganze passierte bereits am späten Abend des Donnerstag, 10. September. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord machte den Fall aber erst jetzt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg öffentlich bekannt.

Verfolgungsjagd über B2: Flüchtige haben Drogen im Gepäck

Der Wagen mit den beiden Verdächtigen fiel einer Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen auf dem B 2-Abschnitt zwischen Dietfurt und Monheim auf. Die Beamten wollten eine Verkehrskontrolle vornehmen – und hatten „das richtige Gespür“, wie es Präsidium feststellt. Der Fahrer, der offenbar keinen Führerschein besitzt, gab Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Donauwörth/Augsburg. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf. Weitere Kräfte wurden hinzugerufen.

An der Anschlussstelle Bäumenheim-Süd bogen die Verdächtigen mit dem schwarzen Opel Astra mit ausländischem Kennzeichen von der Bundesstraße ab. Im Kreisverkehr nahe der Ausfahrt geriet der Wagen in den Straßengraben und prallte gegen einen Leitpfosten. Anschließend steuerte der Fahrer das Auto zurück auf die B2 in Richtung Augsburg.

Verfolgungsjagd geht erst auf der B2 bei Gersthofen zu Ende

Gut 30 Kilometer weiter war die Verfolgungsjagd dann zu Ende. Der Polizei gelang es, den Wagen im Bereich der Anschlussstelle Gersthofen-Bergstraße anzuhalten. Der Grund für das Verhalten der beiden Männer war schnell klar. Sie hatten bei der Flucht eine Tasche aus dem Pkw geworfen. Darin befand sich eine größere Menge Rauschgift. Diese habe sich „im Kilobereich“ bewegt, so das Präsidium. Die Beamten nahmen die Verdächtigen fest und führten sie in Augsburg dem Ermittlungsrichter vor. Der erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Drogenhandels. Zudem müssen sich die Männer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verantworten.

Zeuge und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht auf der Straße gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen zu melden. Telefon: 09071/5-0.

