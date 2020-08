10:17 Uhr

Vergessenes Essen löst Brand aus

Die Feuerwehr war am Sonntag in Riedlingen im Einsatz.

Ein Riedlinger wollte sich in der Nacht noch etwas zu Essen zubereiten. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken.

Einen Einsatz mit Polizei, Rettungsdienst und 35 Feuerwehrkräften hat am Sonntag um 23.50 Uhr ein 33-Jähriger im Tiroler Ring in Riedlingen ausgelöst. Der Mann vergaß laut Polizei zur Nachtzeit sein Essen, das er zuvor auf eine voll aufgedrehte Herdplatte stellte, in der Küche. Dadurch fing dieses einige Zeit später an zu brennen und es entwickelte sich starker Qualm.

Die massive Rauchentwicklung konnte schnell durch die alarmierten Wehren Donauwörth (25 Kräfte) und Riedlingen (zehn Kräfte) unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ersten Erkenntnissen der aufnehmenden Polizeibeamten zufolge kein bezifferbarer Sachschaden. Zudem wurde keine Person verletzt. Alle Einsatzkräfte konnten daher nach einer erfolgten Entrauchung des Gebäudes die Brandörtlichkeit zeitnah wieder verlassen. (dz)

