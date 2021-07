Verirrte Brieftaube aus Holland bei der Donauwörther Polizei

Eine Brieftaube aus Holland scheint Gefallen an dem Gebäude der Polizei Donauwörth gefunden zu haben. Sie will einfach ihre Heimreise nicht antreten.

Erst junge Falken, jetzt Tauben - die Polizeibeamten der Inspektion in Donauwörth haben derzeit einige tierische Aufgaben zu lösen. Nachdem sie drei aus dem Nest gefallene Jungfalken gerettet haben, sorgt derzeit eine heimatsuchende Brieftaube aus Holland für Aufsehen.

Denn den Umstand, dass mittlerweile alle drei jungen Turmfalken den Glockenturm der Donauwörther Polizeiinspektion unfreiwillig verlassen haben, nutzte nun augenscheinlich die pflichtbewusste Brieftaube aus.

Das Zustell-Flugtier harrt seit mittlerweile drei Tagen im oder vor dem örtlichen Inspektionsgebäude aus. Angefangen hat der fliegende "Zustellversuch", als die Taube bei geöffneter Hauptpforte in Richtung Wache flog und dort Platz nahm. Verscheuchten ließ sich das Tier nicht. „Da die örtliche PI weder Sendungen per Brieftaubenpost empfängt, noch selbige in dieser Form versendet, wurde anhand der Beringung am Bein der Halter - ein Mann aus Holland - ausfindig gemacht und telefonisch kontaktiert“, schreibt Stefan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth in seinem Pressebericht.

Diese Brieftaube verwechselt das Gebäude der Polizeiinspektion Donauwörth wohl mit ihrem eigentlichen Zuhause in Holland. Zumindest will sie nicht mehr weiterfliegen. Foto: Stefan Roßmanith

Der Halter konnte sich die weite Fehlleitung seines Tieres nicht erklären und bat die Polizisten darum, die Taube zu füttern, bis diese sich selbstständig wieder auf dem Weg zu ihm in die Niederlande macht. Eine Kollegin nahm sich nach Rücksprache mit dem Besitzer des Tieres an und verfrachtete die Taube mittels Transportbox zu sich nach Hause, wo diese Körner und Wasser „all inclusive“ erhielt. Flugs machte sich die Taube nach der ausgiebigen Fütterung wieder auf ihren Flugweg.

Am heutigen 1. Juli allerdings zeigte sich das Ziel: wiederum die Polizeiinspektion Donauwörth. Dort nutzt die Brieftaube aktuell jede Fensteröffnung, um erneut ins Gebäude zu gelangen. „Es bleibt zu hoffen, dass die Zielkoordinaten in absehbarer Zeit richtig eingestellt werden und das Tier zu seinem Besitzer zurückkehrt“, merkt der Beamte an. (dz)

