So viel investiert die Bahn in die Technik im Landkreis Donau-Ries

127 Millionen Euro fließen für Modernisierungen in eine für den Landkreis Donau-Ries wichtige Strecke. Was jetzt die Vorteile sind.

Der Bund investiert gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Freistaat in den Jahren 2018 bis 2021 rund 127 Millionen Euro in die Modernisierung der Bahnstrecke Treuchtlingen–Donauwörth–Augsburg. „Damit werden die Schienenwege in der Region nachhaltig gestärkt. Darüber freue ich mich sehr, denn neben der Strecke München–Nürnberg über Ingolstadt wird nun die Strecke über Augsburg als schwäbische Hauptachse deutlich aufgewertet“, so der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange in einer Pressemitteilung.

Zu den Modernisierungsmaßnahmen zähle unter anderem das Projekt „Digitales Stellwerk Meitingen/Mertingen“ mit Technikstandort in Donauwörth für 63,2 Millionen Euro. Damit bekomme der Landkreis eines der ersten Digitalen Stellwerke (DSTW) auf einer Hauptstrecke im deutschen Schienennetz. „Das ist ein Meilenstein für die Digitalisierung unseres Schienennetzes“, so Lange.

Neue Technik macht den Schienenverkehr verlässlicher

Das DSTW ist technologisch der Nachfolger des elektronischen Stellwerkes. Im Gegensatz dazu übermittelt das DSTW die Stellbefehle digital an Weichen und Signale. Vorteil ist, eine deutlich höhere Stellenentfernung durch die Verbindung per Datenleitung. Die bisherige individuelle Verbindung vom Stellwerk zu jedem einzelnen Stellelement, wie Bahnübergänge oder Gleiskontakte, entfällt. „Die neue Technik ermöglicht zudem eine moderne Diagnosemöglichkeit bei Störungen und macht den Schienenverkehr dadurch insgesamt zuverlässiger und effizienter“, so Lange.

Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern: „Mit dem Ausbau der Strecke von Treuchtlingen über Donauwörth nach Augsburg investieren wir in mehr Kapazität für eine starke Schiene. Für mehr Verkehr auf der Schiene setzen wir hier voll auf Zukunftstechnologien. Die Strecke gehört zu den ersten in Deutschland, die digital mit modernster Zugsteuerungstechnik ausgestattet ist.“

35 Prozent mehr Kapazität auf der Schiene in der Region

Die Umrüstung sei die Basis, um die Schienen künftig um bis zu 35 Prozent Kapazität aufnahmefähiger zu machen und zugleich bessere Qualität und Stabilität im Bahnbetrieb zu gewährleisten – „ohne dabei einen Kilometer Schiene neu bauen zu müssen“, führt Lange weiter aus. Die Inbetriebnahme des DSTW Meitingen/Mertingen ist für Ende November vorgesehen.

Weitere Modernisierungsmaßnahmen seien etwa die Sanierung der Eisenbahnüberführung mit Fuß- und Radweg in Otting für 3,5 Millionen Euro und die vollständige Erneuerung der Oberleitung zwischen Mündling und Otting-Weilheim für 11,2 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang wurden zudem Stützwände für rund sieben Millionen Euro ersetzt. Zusätzlich wurde eine Dammsanierung und Gleiserneuerung zwischen Otting-Weilheim und Mündling für 8,7 Millionen Euro durchgeführt. (pm)

