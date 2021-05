Wie die Kreisstraße sicherer werden soll

Die Straße von Heroldingen bis Katzenstein soll ausgebaut werden. Bedenken im Harburger Stadtrat

Die Kreisstraße zwischen Heroldingen und Katzenstein wird ausgebaut. Nun wurden die genauen Pläne im Harburger Stadtrat vorgestellt.

Ursprünglich sollte nicht nur die Strecke bis Katzenstein, sondern bis zur Staatsstraße bei Ronheim ausgebaut werden. Allerdings steht dem Vorhaben der Naturschutz entgegen: Auf dieser Strecke befindet sich neben der Fahrbahn Magerrasen. Bis jetzt ist unklar, ob deshalb dort die vorgesehenen Maßnahmen überhaupt erlaubt sind.

Das Bauvorhaben ist notwendig, weil die Strecke dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen ist und der Straßenaufbau im Lauf der Jahre so schlecht geworden ist, dass Lastwagen dort nicht mehr fahren dürfen.

Nach Aussage des Tiefbauamtsleiters des Landkreises Donau-Ries, Gerhard Schappin, soll die Straße zukünftig einen Querschnitt von sechs Metern haben. Das Bankett, also der unbefestigte Seitenstreifen, soll von einem halben auf einen Meter verbreitert werden und zur Böschungssicherung sollen Steinquader eingesetzt werden. Der neue Straßenverlauf wird etwas begradigt und entspricht somit den neuen Richtlinien der Straßenführung. Bei Katzenstein soll ein Schotter-Radweg entstehen, der straßenbegleitend in Richtung Ronheim führt. Der erste Teil des Bauvorhabens soll zunächst nach dem Ortsschild Katzenstein aufhören, allerdings erklärte Schappin, dass die Strecke in den nächsten Jahren bis Ronheim weiter ausgebaut werden solle, wenn es mit dem Naturschutz klappe. Dort soll das Bankett dann aber nur 50 Zentimeter betragen, um nicht zu sehr in die Natur einzugreifen.

Im Zuge des Ausbaus wird auch die Einmündung in Heroldingen umgebaut. Der Verlauf der Ortsdurchfahrt wird begradigt und die Burgfeld-Straße soll dann im 90-Grad-Winkel einmünden, so Schappin. Bislang schneiden die meisten Autofahrer, die in die Burgfeldsiedlung einbiegen, die Kurve. Dies führe zu gefährlichen Situationen – auch mit Radfahrern. Die neue Bauweise soll zudem die Emissionen reduzieren.

Der Stadtrat befürchtet allerdings, dass sich durch die Begradigung der Straße die Geschwindigkeit der Autos erhöht, da diese nicht mehr abbremsen müssen. Wie Bürgermeister Christoph Schmidt berichtete, hatten nach Messungen 85 Prozent der Fahrer durchschnittlich 76 Stundenkilometer auf dem Tacho, als sie das Ortsschild passierten. Nach diversen Vorschlägen aus dem Stadtrat, die Raser durch Hindernisse auszubremsen, erklärte Schappin, dass man den Verkehrssündern nur mit Kontrollen entgegentreten könne, aber keine Hindernisse in die Straße eingebaut werden dürfen.

Matthias Schröppel (PWG-BG-FW-Fraktion) warf ein, dass in Großsorheim hingegen ein solches Verkehrshindernis genehmigt wurde. Das sei allerdings ein schlechtes Beispiel, so Schappin. Er verstehe nicht, warum das so gebaut wurde: „Wenn jemand gegen diese Verkehrshinderung fährt, dann haben wir ein großes Problem.“

Bernd Spielberger (CSU) schlug einen Zebrastreifen mit Blinkampel im Bereich des Kindergartens vor. Mit welcher Maßnahme die Kinder sicher über die Straße kommen können, wird vonseiten des Tiefbauamts noch geprüft.

Im Juli sollen die Bauarbeiten beginnen.