Verkehrschaos in Donauwörth: Stau durch die Stadt

Die Donaubrücke auf der B16 bei Donauwörth ist gesperrt. Deshalb fahren alle durch die Innenstadt und über die Umkehr. Das sorgt für mächtig Stau.

Von Barbara Wild

Erst am Mittwoch hat das Staatliche Bauamt Augsburg die Autofahrer in der Region vor eine harte Belastungsprobe gestellt. Brückenprüfungsarbeiten auf der B16 an der Lechbrücke bei Rain haben für lange Staus gesorgt. Die einseitige Sperrung war nicht angekündigt. (Lesen Sie hier: Autofahrer auf der B 16 genervt: Lechbrücke bei Rain halbseitig gesperrt )

Am Donnerstag gibt es eine ähnliche Sperrung auf Höhe Donauwörth. Die Fahrt über die B16 ist nur bis zur Abzweigung Donauwörth-Auchesheim möglich. Die Donaubrücke bei Airbus ist damit gesperrt. Wer zu Airbus, zum Bahnhof oder Richtung Krankenhaus will, muss durch die Stadt fahren. Das sorgt für erhebliche Staus.

Wartezeiten bis zu 30 Minuten

Wartezeiten von 30 bis 40 Minuten müssen die Autofahrer in Kauf nehmen. Da die Ampelschaltung an der Umkehr in Donauwörth normal läuft, stehen die Fahrzeuge sowohl weit in die Zirgesheimer Straße als auch die Augsburger Straße bis weit hinter die Tankstelle.

Stau durch Donauwörth herrscht an diesem Donnerstag. Bild: Manuel Wenzel

Das Staatliche Bauaumt selbst ist allerdings ist überrascht von der Sperrung, denn eigentlich sind nur an den Rampen bei Auchsesheim die Arbeiter der Behörde heute unterwegs. „Eine Sperrung haben wir nicht angeordnet“, sagt Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt, der nun einen Straßenwärter beauftragt hat sich vor Ort ein Bild zu machen. Bei der Polizei Donauwörth ist kein anderer Grund für eine Umleitung bekannt - einen Unfall habe es nicht gegeben.

Unterdessen laufen an diesem Donnerstag weitere Kontrollen an den Brücken in der Region. Das sind folgende:

B 16, Schmutterbrücke bei Nordheim (halbseitige Sperrung)



B 16, Kesselbachbrücke in Tapfheim (halbseitige Sperrung)



B 16, Reichenbachbrücke in Tapfheim (halbseitige Sperrung)



Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, werden die Arbeiten bis 15.30 Uhr abgeschlossen sein. Ab 9. September sind dann erneut Brückenprüfungsarbeiten im südlichen Landkreis notwendig. Diese werden laut Behörde vorab angekündigt.

