10:33 Uhr

Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

Eine 23-Jährige verliert in Donauwörth auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und prallt gegen eine Betonmauer

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen um 3.20 Uhr in der Dillinger Straße in Donauwörth ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine glatte Fahrbahn und eine nicht angepasste Geschwindigkeit in der Kurve waren laut Polizeiangaben die Unfallursache. Eine 23-Jährige fuhr vom Kreisverkehr in der Dillinger Straße Richtung Artur-Proeller-Straße ab, geriet ins Schleudern und prallte in der Unterführung so stark gegen die Betonmauer, dass der Airbag auslöste. Die Fahrerin, die allein im Fahrzeug war, wurde dabei leicht verletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. (dz)

