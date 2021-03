09:10 Uhr

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Wemding

Bei Wemding ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, hat sich am Freitag nahe Wemding ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 20-jähriger Autofahrer war auf der Staatsstraße 2213 von Fessenheim kommend in Richtung Wemding unterwegs und wollte gegen 6.15 Uhr an der Abzweigung in Richtung Amerbach nach links abbiegen. Hierzu ordnete er sich zunächst ordnungsgemäß auf die Linksabbiegespur ein, übersah jedoch dann beim Abbiegen einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Autofahrer. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Frontbereich, wie es von den Gesetzeshütern weiter heißt.

Der 20-jährige wurde durch den Aufprall an der rechten Hand, sowie im Brustbereich leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht, so die Beamten. Auch der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Brustbereich und musste im Krankenhaus Nördlingen weiter untersucht werden. Die beiden Wagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, berichten die Beamten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wemding und Mitarbeiter von der Straßenmeisterei Nördlingen waren zu Verkehrslenkungs- und Absperrmaßnahmen, sowie zur Fahrbahnreinigung vor Ort. (dz)

