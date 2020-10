10:51 Uhr

Verletzungen: Unfall in Donauwörth nachträglich angezeigt

Der Polizeiinspektion Donauwörth ist am Samstag ein Verkehrsunfall angezeigt worden, bei dem ein 38jähriger Kradfahrer verletzt wurde - allerdings erst nachträglich.

Demnach war der Mann am Freitag um 6.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Sternschanzenstraße in der Donauwörther Parkstadt in südlicher Richtung unterwegs gewesen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, der von der Jurastraße in die Sternschanzenstraße einbiegen wollte, übersah dabei offensichtlich den von links kommenden Kradfahrer.

Der Kradfahrer legte eine Bremsung ein

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, leitete der Zweiradfahrer eine Gefahrenbremsung ein und kam dabei zu Sturz. Dabei zog sich dieser Rippenbrüche und Prellungen zu. Die Polizei wurde am Unfalltag von den beiden Unfallbeteiligten nicht hinzugezogen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (dz)

