11.02.2020

Verliebt in Donauwörth

Zum Valentinstag am Freitag hat sich die Stadt wieder etwas Besonderes einfallen lassen

„Verliebt in Donauwörth“ heißt die diesjährige Aktion der Städtischen Tourist-Information zum diesjährigen Valentinstag. Mit wortwörtlich „beherzten“ Valentinstag-Aktionen lädt Donauwörth zu einem Bummel durch die Stadt ein. Als Mitte von Deutschlands berühmter Ferienstraße, der Romantischen Straße, die heuer ihren 70. Geburtstag feiert, ist es naheliegend, sich am weltweit wohl bekanntesten Tag der Verliebten von seiner romantischsten Seite zu zeigen.

Am Valentinstag sind die Parkbänke der historischen Altstadt entlang der Gewässer, am Alten Donauhafen, am Donauspitz und in Donauwörths Promenade mit Herzluftballons geschmückt. Die Bänke warten darauf, dass bummelnde Paare, Verliebte, Freunde und Menschen, die sich mögen, einen Piccolo oder eine Praline für ihren Herzensmenschen aus der Tasche zaubern und sich gegenseitig überraschen. Am Nachmittag des 14. Februar veranstaltet das Käthe-Kruse-Puppen-Museum Donauwörth um 14 und um 15 Uhr zwei Sonder-Führungen unter dem Motto „Zeit zu zweit“. Hier gibt es zudem ein Gläschen Sekt und eine kleine Valentins-Überraschung für die Teilnehmer.

Um 18 Uhr steht dann eine Mondscheinführung durch die Stadt bei Kerzenschein mit launigen Geschichten rund um den Valentinstag auf dem Programm. Die Teilnahme an dem kleinen Spaziergang (Dauer: 45 Minuten) ist kostenfrei und soll den Auftakt für all diejenigen sein, die den Valentinstag mit einem feinen Abendessen in den Donauwörther Restaurants, Gasthöfen oder Bistros krönen möchten. Treffpunkt ist der Marienbrunnen vor dem Rathaus.

Wer für den Valentinstag noch einen kleinen persönlichen Liebesgruß verschenken möchte, schaut in der Städtischen Tourist-Information im Donauwörther Rathaus vorbei. Hier liegen „Kratzherzen“ und kleine Handschmeichler zur Mitnahme bereit, solange der Vorrat reicht. Während sich Paare früher oftmals auf Holzbänken und Baumrinden verewigten, werden in Donauwörth alle Verliebten gebeten, die Bäume zu verschonen und stattdessen lieber diese hübschen „Kratzherzen“ zu gravieren.

Schnell und trotzdem individuell ist die perfekte Liebesbotschaft oder ein einfaches bayerisches „I mog di“ in ein Herztäfelchen eingeritzt, das sofort seinem Lieblingsmenschen via Liebesbrief geschickt, abfotografiert, gepostet oder persönlich übergeben werden kann.

Mit dem dazu erhältlichen Klebemagneten kann die außergewöhnliche Liebeserklärung dann auch gerne am Kühlschrank oder Memoboard hängen bleiben oder als charmantes Lesezeichen für ein Lächeln beim Schmökern dienen.

Am kommenden Sonntag, 16. Februar, folgt dann der feierliche Abschluss der Donauwörther Valentinstag-Aktionen.

Hier können Verheiratete, Verliebte, Verbandelte, Verlobte oder auch ganze Familien an einem Segnungsgottesdienst der Ehe- und Familienseelsorge zum Valentinstag teilnehmen.

In der barocken Kloster- und Wallfahrtskirche Heilig Kreuz haben Paare die Möglichkeit, sich für ihren individuellen Lebens- und Liebesweg segnen zu lassen. Der Gottesdienst wird musikalisch durch die Band Pax aus Donauwörth umrahmt. (pm)

„Verliebt in Donauwörth“ steht auf der Donauwörther Webseite zum Download zur Verfügung: www.donauwoerth.de

