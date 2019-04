vor 47 Min.

Verlorene Pfunde und unbekannte Festgründe

Das Huaderle nimmt Politiker und Ereignisse in Wemding aufs Korn

Die Laufbereitschaft der lokalen Politgrößen, der Maibaum und das anstehende historische Stadtfest waren Themen, mit denen sich beim Starkbierfest im Hotel Meerfräulein das Wemdinger Huaderle beschäftigte. Hinter der Figur steckte Ralf Eireiner von den Theaterfreunden Wemding. Der schenkte im voll besetzten Bräuhaussaal verbal kräftig ein.

Zunächst ließ das Huaderle die Landtagswahl Revue passieren. Trotz nun drei Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis sei es nicht verwunderlich, dass kein Kandidat der SPD darunter sei, denn der SPD-Wähler sei schließlich eine vom Aussterben bedrohte Art. Nach einigen weiteren Spitzen wurden lokale Geschehnisse und Politiker aufs Korn genommen. So stellte das Huaderle zum Beispiel fest, dass Bürgermeister Martin Drexler durch sein Lauftraining einige Pfunde verloren habe. Seine Stellvertreter Johann Roßkopf und Gottfried Hänsel ließen hingegen wohl eher ihre Frauen für sich joggen.

An Stadtrat und Kulturreferent Josef Barta ging der Hinweis, dass es besser wäre, man würde keinen Maibaum mehr aufstellen. Stattdessen hätte man besser den Narrenbaum der Wemdosia stehenlassen sollen, da dieser sturm- und vermutlich auch diebstahlsicher sei. Zum anstehenden Großereignis in Wemding, dem historischen Fest namens „Löwen, Gunst und Gulden“, äußerte sich das Huaderle kritisch. Wenn das Wetter nicht mitspiele, dann würde es nichts werden mit Löwen und Gulden, sondern das Ganze wäre für die Katz’ und würde einen Haufen Geld kosten. Auch die Gründe für das Fest seien an den Haaren herbeigezogen und kaum einem Bewohner der Stadt bekannt.

Den meisten Wemdingern fehle es ohnehin an etwas, was ein jeder Joghurt habe – nämlich Kultur. Deswegen seien viele Veranstaltungen dieser Art auch schlecht besucht.

Mit viel Wortwitz und einer gehörigen Portion Sarkasmus griff das Huaderle weitere Themen auf, die von der politischen Überkorrektheit, über die Abgasaffäre bis hin zur neuerlichen Verkehrsüberwachung in Wemding führte.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Oktoberfestband Weißblaue Herzen. Die sorgte dafür, dass auch das Tanzbein geschwungen wurde. (pm)

