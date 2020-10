11:48 Uhr

Vermeintlicher Brand löst Feuerwehreinsatz zwischen Wemding und Gosheim aus

Mitarbeiter eines Logistikunternehmens stellen eine Rauchentwicklung auf einem Firmengelände bei Gosheim fest. Was die tatsächliche Ursache dafür war.

Arbeiter eines Logistikunternehmens haben am Freitagabend gegen 21.55 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Halle auf einem Firmengelände zwischen Wemding und Gosheim festgestellt. Daraufhin wurden insgesamt 150 Feuerwehrleute von den Freiwilligen Feuerwehren Wemding, Gosheim, Huisheim, Bühl und Fünfstetten sowie zwei Rettungswagen an die Einsatzstelle beordert.

Beim Betreten der Halle stellten die Einsatzkräfte fest, dass kein Feuer die Ursache für den vermeintlichen Rauch war, sondern die Filteranlage eines Schredders ein Loch hatte und dadurch Staub ausgetreten ist. Der Firmenbesitzer sicherte nach seinem Eintreffen das Firmengelände. Ein Schaden ist laut Polizeibericht nicht entstanden. (dz)

