vor 4 Min.

Verstoß gegen Corona-Regeln: 13 Jugendliche treffen sich in Rain

Rund um den Schlosspark in Rain gab es zuletzt mehrere Sachbeschädigungen. Darum kontrolliert die Polizei verstärkt.

Die Polizei trifft in Rain eine 13-köpfige Gruppe an. Diese hält sich nicht an die Kontaktbeschränkungen und das Abstandsgebot.

In den vergangenen Wochen sind nach Auskunft der Polizei Rain mehrere Sachbeschädigungen im und rund um den Schlosspark begangen worden. Im Rahmen einer verstärkten Überwachung dieser Örtlichkeiten wurden dort am Montagnachmittag 13 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren angetroffen.

Die Beamten beobachteten, dass die Gruppe die zu diesem Zeitpunkt geltende Kontaktbeschränkung und das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter nicht eingehalten hatte. Gemäß der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt im Landkreis Donau-Ries derzeit bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 100, dass sich im öffentlichen Raum nur Mitglieder des eigenen Hausstandes sowie zusätzlich eine weitere Person treffen dürfen.

Die Jugendlichen wurden wegen der Verstöße angezeigt. Die Ordnungswidrigkeitenanzeigen werden an das Landratsamt weitergeleitet.

