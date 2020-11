12:26 Uhr

Versuchsstation Neuhof: Hecke gerodet und Eiche gefällt

Die gerodete Hecke an den einstigen Schafweiden bei Kaisheim.

Plus Spaziergänger bemerken, dass nahe des Lämmerbergs eine Eiche gefällt wurde. Auch eine Hecke wurde gerodet. So erklärt der Staatsbetrieb diese Maßnahme.

Rund um die Staatliche Versuchsstation Neuhof prägen mehrere prächtige Lindenalleen sowie alte, frei in der Landschaft stehende Eichen die Landschaft. Deshalb fiel es Spaziergängern in diesen Tagen sofort auf, dass nahe der B2 im Bereich des sogenannten Lämmerbergs eine dieser Eichen gefällt worden war – und zudem die Hecke in diesem Bereich auf einer Länge von etwa 150 Metern komplett gerodet worden war.

Die Bürger wendeten sich an Gemeinderat und Bund-Naturschutz-Mitglied Karl Heinz Bablok. Der zeigte sich von dem Anblick wenig erfreut. Die Eiche war nach Ansicht von Bablok noch intakt. Das Verschwinden der Hecke passt nach seiner Ansicht so gar nicht zur neuen Ausrichtung der Versuchsstation. Die hat sich mittlerweile dem Öko-Landbau verschrieben und ist ein Naturland-Betrieb.

Der Baum hätte eine Gefahr dargestellt

Stellvertretender Leiter Thomas Seiler klärt auf: Die Eiche habe gefällt werden müssen, weil sie im vorigen Jahr dem Eichenprozessionsspinner „zum Opfer gefallen“ sei. Der Baum habe in diesem Jahr nicht mehr ausgetrieben und wegen herabfallender Äste zunehmend eine Gefahr gebildet.

Einige Äste der gefällten Eiche, die laut Versuchsstation dürr war.

Die Hecke habe man – wie es in der Fachsprache heißt – auf Stock gesetzt, um den alten Zaun der Schafweiden zu entfernen. Dieser sei eingewachsen gewesen. „Die Hecke wird nächstes Jahr mit Sicherheit wieder austreiben“, so Seiler. Der zeigt sich wie auch Versuchsgut-Leiter Rudolf Beck etwas irritiert vom Vorgehen Babloks: „Wir wären dankbar, wenn vor einer Meinungsbildung durch Außenstehende die betreffenden Personen nach den Gründen ihres Handelns direkt befragt werden.“

