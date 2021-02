vor 49 Min.

Versuchter Einbruch in Harburger Supermarkt

Ein Unbekannter hat offenbar versucht, in den Edeka-Markt in Harburg einzubrechen.

Ein Unbekannter hat offenbar versucht, in den Edeka-Markt in Harburg einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat offenbar versucht, in den Edeka-Markt in Harburg einzubrechen. Bei der Polizei ging in der Nacht auf Dienstag um 0.38 Uhr eine Meldung über einen Einbruchsalarm ein. Wenigie Minuten später war eine Streife vor Ort.

Die Beamten stellten fest, dass eine Glasscheibe neben der Eingangstür zersplittert war. „Dies könnte auf einen Schlag beziehungsweise Tritt und damit auf einen Einbruchsversuch hindeuten“, teilt die Inspektion Donauwörth mit. Im Neuschnee habe man aber keine Fußspuren gesichtet. Somit sie die Tat wohl nicht unmittelbar vor dem Alarm begangen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/70070.

Themen folgen