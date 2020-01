12:17 Uhr

Versuchter Einbruch in ein Donauwörther Einfamilienhaus

Ein Unbekannter will über die Kellertüre in ein Anwesen in der Straße Zum Thäle eindringen. Das Unterfangen misslingt aber.

Bereits vor Jahresende, zwischen 28. Dezember und 1. Januar, versuchte ein Unbekannter, eine hölzerne Eingangstüre zum Keller eines Anwesens in der Straße Zum Thäle in Donauwörth aufzuhebeln. Der Täter konnte jedoch nicht in das Wohnanwesen eindringen, heißt es von der Polizei.

Der Geschädigte vermutet, dass der Einbruchversuch bereits in der Nacht auf 31. Dezember stattfand, zumal sein Hund „anschlug“ und durch lautes Bellen aufmerksam machte und zudem der Bewegungsmelder im Außenbereich reagierte. Den Schaden selbst stellte der Hauseigentümer erst am Neujahrstag fest. An dem hölzernen Türstock entstand durch das Hebelwerkzeug lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen.

