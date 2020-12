vor 17 Min.

Verwaltungsgemeinschaft Rain: Jetzt doch die Trennung

Das VG-Haus in der Münchner Straße in Rain.

Plus Die Gemeinden Münster, Holzheim, Niederschönenfeld und Genderkingen wollen ohne die Stadt Rain weitermachen. Es soll zwei starke Partner im Lechgebiet geben, so wünschen sich alle Beteiligten.

Von Barbara Würmseher

Die jahrelangen Diskussionen im Lechgebiet um das Aufreger-Thema Verwaltungsgemeinschaft Rain sind beinahe schon eine unendliche Geschichte. Von 2011 bis heute gab es oftmals ein hartes Ringen der Beteiligten. Die Fronten waren verhärtet; die Bürger begehrten auf. Doch jetzt stehen die Zeichen auf eine einvernehmliche Lösung, die weniger einem notwendigen Kompromiss geschuldet als sogar von Überzeugung und Harmonie getragen ist. Die Rede ist von einer strukturellen Neuordnung der VG, zu der dann nur noch die Gemeinden Holzheim, Niederschönenfeld, Genderkingen und Münster gehören, nicht aber die Stadt Rain.

Am Beschluss von 2018 festhalten

In dieser Woche haben bereits Holzheim, Genderkingen und Niederschönenfeld ihre Stellungnahmen in den Gemeinderatssitzungen abgegeben – und stimmen inhaltlich völlig überein. Münster und Rain folgen am Donnerstag beziehungsweise am kommenden Dienstag. Auch sie liegen dem Vernehmen nach auf einer Linie mit den anderen. Demnach wollen alle fünf am Beschluss vom April 2018 festhalten, der die Trennung und Eigenständigkeit der Stadt Rain zum Inhalt hat, während sich die verbleibenden vier Gemeinden neu aufstellen.

Nach den Kommunalwahlen heuer hatte sich anfangs noch die Möglichkeit einer Wende abgezeichnet, da die neuen Bürgermeister ein hohes Maß an Übereinstimmung zeigten und die Idee in Erwägung zogen, die Einheit beizubehalten. Jetzt aber haben praktische Überlegungen den Ausschlag gegeben.

Das Thema landete im Landtag

Rückblick: Als die Stadt Rain 2011 – damals unter Bürgermeister und VG-Vorsitzendem Gerhard Martin – ihren Austrittswunsch aus der seit 1978 bestehenden VG äußerte, ging ein Aufschrei durch die vier restlichen Kommunen. Sie fühlten sich getäuscht und fürchteten eine Schwächung ihrer Leistungskapazitäten. Die Stadt Rain hingegen machte Strukturverbesserungen geltend und hatte die Absicht, die eigene Verwaltung noch effektiver zu gestalten.

Der Bayerische Landtag bekam den „Antrag zur Bildung einer neuen Verwaltungsgemeinschaft für die Mitgliedsgemeinden Genderkingen, Holzheim, Münster und Niederschönenfeld“ auf den Tisch und entschied im Sinne der Gemeinden dagegen, die Stadt Rain hier aus ihrer Mitgliedschaft zu entlassen.

Doppelung der Ämter

Da das Rathaus allerdings aus allen Nähten platzte, war eine Neustrukturierung ohnehin unabdingbar. Die sogenannte „Rainer Erklärung“ wurde verfasst, die vor allem zum Inhalt hatte, ein zweites Gebäude zu mieten oder zu kaufen. Es wurde in der Münchner Straße gefunden. Damit wurde faktisch eine Trennung hergestellt, da es seither die meisten Ämter ohnehin doppelt gibt – in Rathaus wie im VG-Gebäude. Einzig das Standesamt findet sich als staatliche Aufgabe ausschließlich im Rathaus.

Auf Basis dieser faktischen Trennung stellten dann im April 2018 eben jene Gemeinden, die sich zuvor gegen den Austritt der Stadt Rain zur Wehr gesetzt hatten, den Antrag, ohne sie weiterzumachen.

Sehr gutes Verhältnis

Mittlerweile hat sich die personelle Besetzung der beteiligten Rathauschefs zu 100 Prozent geändert und damit auch ein gewisses Spannungsverhältnis, das sich zunächst durch den Austrittswunsch der Stadt Rain ergeben hatte. „Wir haben ein sehr, sehr gutes persönliches Verhältnis zueinander“, betonte etwa Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger jetzt in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Die Trennung hat nicht zu bedeuten, dass es zwischen uns und der Stadt Rain nicht klappt. Wir werden künftig zwei starke Partner im Lechgebiet sein, die sich gegenseitig unterstützen und helfen.“ Eine gemeinsame VG aller fünf Kommunen ist laut Schmidberger „nicht mehr zeitgemäß“ wegen des Größen-Ungleichgewichts zwischen Stadt und Gemeinden. „Das funktioniert anders besser.“

Die Gemeinderäte Josef Vogl und Leo Raab, beide Mitglieder der VG-Versammlung, unterstrichen ebenfalls, dass die Trennung faktisch schon zu weit fortgeschritten sei, um eine Einheit aufrechtzuerhalten. Zuletzt habe man „noch ein bisschen Hoffnung gehabt, nochmals einen Versuch zu starten, es gemeinsam zu schaffen“. Das aber sei nicht sinnvoll: „Der Zug ist abgefahren.“

Lesen Sie dazu auch:

VG Rain: Neue Harmonie statt Trennungsgedanken





Themen folgen