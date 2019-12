Verzögern Vögel den Schulbau in Rain?

Plus Bald soll es Ersatz-Nistplätze in Rain geben. Dort nistet Schwabens größte Schwalben-Kolonie.

So kurz vor Weihnachten erst einmal die gute Nachricht: Die heimatlos Gewordenen bekommen ein neues Zuhause, werden also nicht obdachlos, vergrämt, oder sonst wie rigide in die Weite geschickt. Die Rede ist von einigen Bewohnern des Rainer Schulzentrums, die vor einigen Monaten für Wirbel im Kreistag sorgten – Schwalben, die am Gemäuer des Schulkomplexes nisteten und deretwegen der Bau sich zu verzögern drohte. Es scheint sich nun alles zum Guten gewendet zu haben.

146 Paare Mehlschwalben

Ende Juli ging es heiß her bei einer gemeinsamen Sitzung des Schulverbandes Rain mit dem Kreis-Bauausschuss im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth. Viele befürchteten eine Verzögerung beim Bau des Schulzentrums. Die Schwalben hatten am Gemäuer eine stattliche Kolonie gegründet. Nach Angaben der Regierung von Schwaben handelte es sich um die größte Kolonie im Bezirk. 146 Paare Mehlschwalben nisten an den Gebäuden. Hinzu kommen 18 Paare Rauchschwalben sowie drei Paare Mauersegler. Für die Schwalben werden nun, wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, „Ausgleichsmaßnahmen“ notwendig: Drei sogenannte „Artenschutztürme“ mit insgesamt 150 Nistmöglichkeiten für Mehlschwalben sind vorgesehen, ebenso die Errichtung eines Carports zum Unterfliegen mit etwa 20 Nistmöglichkeiten für Rauchschwalben. Auch der Anbau von sechs „Spaltenquartieren“ als Nistmöglichkeiten für Mauersegler an der bestehenden Fassade der Realschule ist beschlossen. Rechtlicher Hintergrund dieser Maßnahmen ist eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung der Regierung.

Irritation über Kommentare

Anna Schramm und Dagmar Blacha vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) Donau-Ries zeigten sich im Nachklang der Ausschusssitzung und angesichts so manchen Kommentars irritiert darüber, dass die geplanten Maßnahmen für die Tiere mitunter Kopfschütteln hervorriefen. Die Schwalbe – einst hierzulande eine „Allerweltsart“, wie Blacha sagt – stünde mittlerweile auf der Roten Liste der bedrohten Tiere. Die Vögel, die oft am Gemäuer oder im Gebälk von Gebäuden nisten, seien mithin unbeliebt, „weil der Mensch es bequem und sauber liebt“. Das widerspreche aber vielem, wie es die Natur vorsähe. Ersatzmöglichkeiten wie jene in Rain seien aber ein gangbarer Weg und von daher „in Ordnung“. Mitunter sei die Politik jedoch auch Schuld an der Bedrohung der Tierart. So verbiete etwa die EU das Nisten der Schwalben in Ställen. Die müssten mittlerweile sauber sein „wie Operationssäle“. Auch die energetische Bauweise bei Neubauten vergräme die Schwalben – sie finden in den abgedichteten Gebäuden all zu oft keine Spalten mehr.

Verzögern Schwalben das Großprojekt Schulzentrum?

Die Maßnahmen in Rain werden in den nächsten Monaten bis Februar 2020 durchgeführt. Die Kosten werden vom Landratsamt auf etwa 60000 bis 70000 Euro geschätzt.

Die Baumaßnahmen wurden bislang noch nicht verzögert, so die Kreisbehörde – aber: „Da aber die sehr reale Möglichkeit besteht, dass die Schwalben bei ihrer Rückkehr aus den Winterquartieren Ende März oder Anfang April 2020 ihre gewohnten Nistplätze trotz der Ersatzmaßnahmen beziehen, könnten dann noch Verzögerungen entstehen.“ Maßgeblich dafür sei, dass die Abbrucharbeiten wie geplant im Januar 2020 beginnen können.

Anna Schramm und Dagmar Blacha vom LBV werben derweil dafür, dass die Themen „Bau“ und „Naturschutz“ nicht gegeneinander ausgespielt werden.