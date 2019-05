12:05 Uhr

Vespa-Fahrer verliert das Gleichgewicht und stürzt schwer

Ein 66-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Roller. Er kommt mit verschiedenen Verletzungen ins Krankenhaus.

In der Neudegger Allee ist es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer gekommen. Ein 66-jähriger Vespa-Fahrer fuhr in Richtung Westspange.

Auf Höhe des Berufsschulparkplatzes verlor der Fahrer aus bisher nicht geklärten Gründen das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn, meldet die Polizei Donauwörth. Dabei schlitterten er und sein Gefährt mehrere Meter auf der Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der Geschädigte verschiedenste Verletzungen zu.

Er konnte sich selbst an den Ablauf des Unfalls nicht mehr erinnern. Zur weiteren Behandlung kam er in die Donau-Ries Klinik. Der Schaden an seinem Roller wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (dz)

