09:29 Uhr

Vespafahrer stößt mit Auto zusammen: verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Donauwörth hat sich ein Vespafahrer den Arm gebrochen.

Ein Vespafahrer ist bei einem Unfall am Montag kurz vor 8 Uhr verletzt worden. Er hat sich den Arm gebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war der 52-jährige Autofahrer auf der Sternschanzenstraße in nördliche Richtung unterwegs und wollte nach links in die Jurastraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Rollerfahrer, der geradeaus in Richtung Schellenbergstraße fuhr.

Mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto hinten links stürzte der 53-jährige Vespafahrer und brach sich einen Arm. Er kam mit dem Sanka in die Donau-Ries Klinik. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (dz)

