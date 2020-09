00:32 Uhr

Vhs erhält besondere Auszeichnung

Donauwörth ist einziger „Stützpunkt Verbraucherbildung“ in Nordschwaben

Die Volkshochschule Donauwörth hat ihre Kompetenz nachhaltig ausgebaut: Sie wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zum „Stützpunkt Verbraucherbildung“ ernannt. Sie ist damit die einzige dieser Art in Nordschwaben, wie es in einer Pressemitteilung der Vhs heißt.

In den nächsten drei Jahren wird sie über 20 Veranstaltungen im Programm haben. Neben einem Themenschwerpunkt „Selbstbestimmte Vorsorge“ mit externen Referentinnen und Referenten umfasst dieses auch eigene Angebote zum Thema „Wörter rund um den Verbraucherschutz“. Die Volkshochschule lädt zur Eröffnungsveranstaltung am 23. September, um 18 Uhr im FBE/VHS-Haus im Spindeltal ein. Geschäftsführerin Gudrun Reißer wird die geplanten Angebote vorstellen. Im Anschluss wird Professor Joachim Grzega, Projektbereichsleiter „Innovative Europäische Sprachlehre“ an der Vhs Donauwörth, unterhaltsam, aktivierend und lehrreich zum Thema „Wörter-Missbrauch für Verbraucher“ vortragen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber anmeldepflichtig im Internet unter www.vhs-don.de (Kurs 1246) oder telefonisch unter der Nummer 0906/8070. (dz)

