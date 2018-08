06:44 Uhr

Videoaufzeichnung wird Flüchtigem zum Verhängnis

Ein Autofahrer hat in Wemding eine Waschanlage beschädigt und ist danach einfach weitergefahren.

Ein Autofahrer hat in Wemding eine Waschanlage im Stadelmüllerweg beschädigt und ist anschließend geflüchtet, obwohl er den Unfall bemerkte. Dank einer Videoaufzeichnung konnte der 55-Jährige aber schnell überführt werden. Der mann ist am Freitagnachmittag mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Anlage gefahren. Nachdem die Reinigungsarbeiten abgeschlossen gewesen sind, ist der Fahrer mit dem Gespann losgefahren und hat dabei die von der Decke herabhängenden Schläuche übersehen, die sich im Anhänger verfangen haben. Dabei sind die beiden Wachlanzen aus den Halterungen links und rechts gerissen und und zu Bruch gegangen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer hat die Lanzen zur Seite geräumt und ist dann ohne einen Hinweis über den entstandenen Schadenweggefahren. (dz)

