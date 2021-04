Viel Lob für die neuen Arbeitskreise

Die Sprecher der Stadtratsfraktionen zeigen sich zufrieden mit dem Monheimer Haushalt

Geschlossen votierten die Mitglieder aller vier Fraktionen im Monheimer Stadtrat für den Haushaltsplan 2021. Die Sprecher erläuterten in den Stellungnahmen ihre Sicht auf die finanzielle Lage.

Eine Auswirkung der Corona-Pandemie sei, so CSU-Sprecher Peter Bullinger, dass die Digitalisierung einen gewaltigen Schub erhalten habe. „Hier ist es sehr gut, dass wir beim Breitbandausbau trotz unserer ländlichen Prägung und der elf Stadtteile schon sehr weit sind.“ Das „sehr defensive“ Erstellen des Haushalts habe sich in der Vergangenheit bewährt, finanziell gehe es Monheim gut. So konnten im Vorjahr sogar Rücklagen gebildet werden. Für 2021 habe man im Etat ein Investitionsvolumen von über 13 Millionen Euro vermerkt. Die ärztliche Versorgung sei zuletzt gut vorangekommen. Die Stadt sei dabei „neue, noch nicht gekannte Wege“ gegangen, die sich als richtig und zukunftsorientiert erwiesen hätten.

Bullinger verhehlte nicht, dass es nach einem intensiven Wahlkampf zu Beginn der neuen Periode noch einige Dissonanzen im Gremium gegeben habe. Inzwischen arbeite man jedoch gut zusammen und das Wirken in den neuen Arbeitskreisen „macht wirklich Spaß“. Beim „leidigen Thema“ Trainingsplatz am Mandele gebe es noch keine neuen Entwicklungen, immerhin habe sich ein Gutachter inzwischen vom „erbärmlichen Zustand“ des Platzes ein Bild machen können.

Michael Schuster (MUM) verzichtete aufgrund der Corona-Bestimmungen auf seinen Vortrag. Dieser ist auf der Homepage der Umlandliste nachzulesen. Schuster dankt den Mitgliedern des Corona-Krisenstabes, der vor einem Jahr gegründet wurde. Die gute Stadtratsarbeit konnte durch die fraktionsübergreifenden neuen Arbeitskreise sogar noch effektiver gestaltet werden. Bei den großen Projekten des laufenden Jahres erwähnt Schuster auch die Erschließung neuer Bauplätze in Itzing (355.000 Euro) und Flotzheim (286 000 Euro). Gerade das Thema Bauen und Wohnen werde im gesamten Stadtgebiet ein bedeutendes Thema in den kommenden Jahren bleiben. Ein Restbetrag von 175.000 Euro ist noch für das fertiggestellte neue Dorfzentrum in Warching zu begleichen.

Angesichts der enormen Kreisumlage erwarte die MUM-Fraktion auch einen gewissen Rückfluss in den Bereich Monheim. Schuster versichert, dass der Finanzausschuss den Schuldenstand der Stadt im Blick behalte. Nach zahlreichen Dankesworten schließt Schuster mit dem Satz: „Gerade in Pandemiezeiten wird vielen erst bewusst, in welch schöner Region wir leben.“

Für die Fraktion PWG-Freie Wähler äußerte Lothar Roßkopf die Hoffnung, dass die eingeplante Neuverschuldung von drei Millionen Euro nicht voll ausgeschöpft werden müsse. Insgesamt werde wieder sinnvoll in die Zukunft Monheims investiert. Das Leitmotiv „Gezielte Investitionen ist das Sparen in der Zukunft“ sollte auch der Kreistag verinnerlichen, appellierte Roßkopf und verwies etwa auf den noch ausstehenden Vollausbau der Kreisstraße in Weilheim. Erfreulicherweise sei es gelungen, die ärztliche Versorgung Monheims auf Jahre zu sichern. „Hier gilt es, vielen Leuten Dank zu sagen.“

Die geplante Pumptrackanlage sei gerade in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen ein „Lichtblick für unsere Kinder und Jugendlichen“, um Sport im Freien ausüben zu können. Roßkopf äußerte zudem die Hoffnung, dass die örtlichen Vereine bald wieder starten können. „Wir dürfen stolz darauf sein, was diese, besonders in der jetzigen schwierigen Zeit, freiwillig leisten.“ Der Sprecher der Parteifreien lobte das gute Zusammenwirken im Stadtrat und hierbei auch die neu gegründeten Arbeitskreise.

„Finanziell steht Monheim ausgezeichnet da“, fasste Andreas Pelzer (SPD) mit Blick auf die Zahlen zusammen. Allerdings komme der Löwenanteil der Einnahmen von den Monheimer Firmen, die mit dem höchstmöglichen Hebesatz von 380 belastet werden. „Vielleicht sollten wir unsere Unternehmerfreundlichkeit prüfen.“ Zudem sieht Pelzer Monheim im Landkreis stark unterrepräsentiert. „Die Stellung entspricht nicht unserer wirtschaftlichen Stärke, wir werden nicht richtig wahrgenommen.“ Die Jurastadt sei für den Landkreis seit vielen Jahren Nettozahler, erhalte aber selbst keine finanzielle Unterstützung. Pelzer: „Wir sind ein starker Motor und so wollen wir auch wahrgenommen werden.“ In Krisenzeiten gelte es, sich für die Zukunft gut aufzustellen. In diesem Zusammenhang kritisierte Pelzer, dass Bauland zuletzt schnell und ohne Konzept verkauft wurde. Deswegen seien zwei der neuen Arbeitskreise besonders hilfreich: Darin werden Ideen und Konzepte entwickelt, wie man in Zukunft mit Grunderwerb, Bodenvorrat sowie Wohnraum für Einheimische umgehen wolle.