Viel Neues bei den Handwerkertagen

Mehr als 40 Aussteller kommen in die Ludwig-Bölkow-Berufsschule. Was dort alles geboten ist.

Zum Start in den Frühling finden am Wochenende die Donauwörther Handwerkertage in der Ludwig-Bölkow-Berufsschule statt. Wie schon die Jahre zuvor werden auch heuer über 40 Aussteller vor Ort sein, heißt es in einer Pressemitteilung der City Initiative Donauwörth (CID). Der Eintritt ist frei.

Was gibt es Neues in Sachen Transporttechnik und welches Nutzfahrzeug ist für mich das richtige? Wie gestalte ich meinen Garten? Was sind die aktuellsten Informationen und Präsentationen zum Thema Bauen, Wohnen und Renovieren? Das sind einige der Fragen, auf die die heimischen Handwerker und Aussteller eine Antwort geben wollen. Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert, Landrat Stefan Rößle und Projektleiter Raimund Brechenmacher eröffnen die Handwerkertage am morgigen Samstag um 10 Uhr. „Wir freuen uns auch heuer wieder, das breite Spektrum der Donauwörther Handwerksbetriebe zeigen zu können, und wollen uns nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch als Ausbildungsbetriebe präsentieren“, so CID-Projektleiter Brechenmacher. Auch für die Kinder ist einiges geboten: vom Ziegelhäuschen-Bauen, Malen, Basteln bis hin zum virtuellen Kegeln. Und auch das bekannte Memory-Spiel wartet mit einer Gartenvariante auf.

Verschiedene Vorträge

Im Raum 54, gleich beim Eingang, werden an beiden Tagen verschiedene Vorträge gehalten. Am Samstag, 10.30 Uhr, spricht Sachverständiger Christian Sailer über „Schimmelpilze in Wohnräumen“. Zu Ursachen von Feuchteschäden an Gebäuden informiert Stefan Häusler (Abdichtungsexperte) am Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 und um 14.30 Uhr. Der Deutsche Alpenverein Donauwörth bietet am Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr ein kostenloses Schnupperklettern an.

Am Samstag öffnet auch die Berufsschule ihre Werkstätten, um Einblick in die verschiedenen Berufsrichtungen wie Zimmerei, Schreinerei, Anlagenmechanik, Kunststoff/Faserverbund, CNC Metall und Schmiede geben zu können. Seit fünf Jahren existiert die Technikerschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth und wird von Schülern aus der Umgebung, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet für eine zweijährige Weiterbildungsmaßnahme zum staatlich geprüften Techniker besucht. Im Rahmen des Handwerkertages am Samstag bietet sich für alle Interessierten die Möglichkeit, den Werkstoff, der normalerweise nur hinter verschlossenen Werkshallen verarbeitet wird, näher kennenzulernen. Die Lehrer stehen von 10 bis 14 Uhr Rede und Antwort.

Zahlreiche Exponate werden an diesem Tag als Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen. Auch die von den Schülern in den vergangenen Jahren entstandenen Projektarbeiten zeugen von der Qualität der Arbeit an der Schule. Verschiedene Institute, wie zum Beispiel der Kunststoffcampus in Weißenburg und Luftfahrtfirmen der Region, geben hierzu kleinere Forschungsaufträge an die Schule weiter. In ausgewählte Projektarbeiten wird an diesem Tag ein Einblick gewährt. Zudem wird der Vhs-Kurs, den die Schule heuer erstmals für Profis und Hobbybastler anbietet, möglichen Interessenten vorgestellt. Ziel des Kurses ist es, einfache Werkstücke aus Sichtcarbon oder anderen Faserwerkstoffen herzustellen, aber auch sehr effizient und mit wenig Aufwand Reparaturen oder diverse Abdichtungen durchzuführen.

Im Rahmen eines aktuellen Projekts entstand in Zusammenarbeit mit einer Kieler Bootsbaufirma und der Firma SGLCarbon in Meitingen ein lediglich 20 Kilogramm schweres Kanu, das vier erwachsenen Menschen Platz bietet. Verwirklicht werden konnte dieses „Wunderwerk des Leichtbaus“ durch die Verwendung von kohlefaserverstärktem Kunststoff mit partiellen Schaumkerneinlagen. Das Boot kann am Handwerkertag besichtigt werden.