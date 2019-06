vor 10 Min.

Viel los am Pitzbrunnen

Der Auftakt zum Pitzbrunnenfest am Freitag war wieder einmal gelungen – die Bierbänke und -tische waren gut besetzt am Wochenende.

Riedlingen hat wieder das traditionelle Fest ausgerichtet

Das Wetter könnte nicht besser sein, die Temperaturen nicht herrlicher, um sich bei einem kühlen Getränk in fröhlicher Runde und Musik am Riedlinger Pitzbrunnen zu treffen. Genau genommen ein paar Meter weiter, auf dem Gelände der Gaststätte Zum Sonnenwirt.

Der Auftakt am Freitag war groß. Hunderte gesellige Menschen waren gekommen, um dem Pitzbrunnenfest beizuwohnen. Dritter Bürgermeister und Kreisrat Josef Reichensberger eröffnete das zweijährlich stattfindende Fest feierlich und man durfte sich das ganze Wochenende auf vielerlei Aktionen und gutes Essen freuen. Außerdem wurde der Brunnen wieder einmal schön geschmückt.

Ein bisschen was zur Geschichte: Im Jahr 1985 wurde der Brunnen, finanziert durch Privatspenden, gebaut. Riedlinger Privatpersonen und Unternehmen, hatten sich zusammengeschlossen, um an der Quelle diesen Pitzbrunnen zu errichten. Früher stand dort ein Trog, wo die Bauern ihr Vieh getränkt haben. Außerdem hat man damals die Männer, die hier einheiraten wollten, in das kalte Wasser geworfen, also „gepitzt“.

Die Riedlinger Vereine haben auch in diesem Jahr ein buntes Programm erstellt. Freitagabend spielte die Band „BlasCapella“, an der Bar gab es kühle Getränke, eine reichliche Essensauswahl, eine Verkostung durch die Weinbauern Hedi Nigl und Josef „Piwi“ Drexler und ein buntes Kinderprogramm.

Beim Trettraktorturnier hatten die Kleinen jede Menge Spaß und es gab viele tolle Preise zu gewinnen. Ein gelungenes Fest für Jung und Alt.

Auch das Ehepaar Kundinger freute sich, wieder dabei sein zu dürfen. „Wir kommen aus Riedlingen und gehen jedes Mal zum Fest, weil’s einfach gut ist“, lachten die beiden. (dag)

