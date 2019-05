vor 53 Min.

Viel los im Mai in Donauwörth

So geschäftig sah es beim Kinder- und Jugendtag vor zwei Jahren in Donauwörths Innenstadt aus. Vergangenes Jahr hingegen machte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Der kommende Sonntag ist in der Großen Kreisstadt verkaufsoffen. Beim Kinder- und Jugendtag am 25. Mai ist heuer eine besondere Aktion geplant, um Gemeinschaft zu zeigen

Es ist wieder Maimarkt-Wochenende in Donauwörth. Am 11. und 12. Mai findet der traditionelle Markt heuer statt. Von der Bahnhofstraße über die Riedinsel bis in die Spitalstraße bieten Marktkaufleute ihre vielfältigen Waren an.

Die Aktionen am Maimarkt-Samstag am Fischerplatz gestaltet die City-Initiative Donauwörth (CID). Von 9 bis 18 Uhr zeigt unter anderem eine ortsansässige Firma viel Interessantes rund um das Sattlerhandwerk.

Die DAV-Sektion Mountainbike und die Mountainbike-Initiative-Donauwörth präsentiert derweil ihre Sportart mit dem dazugehörigen Equipment. Zudem wird das „Donauwörther Brauhaus“-Konzept mit Verkostung vorgestellt. Man darf gespannt sein.

Ab 10 Uhr dürfen die Kleinen und auch die großen Kinder an der Bastelaktion zum Muttertag der CID teilnehmen. Diese findet auf der Bühne am Fischerplatz statt und endet gegen 14 Uhr.

Mit einer Bademodenschau „Modisch-Chic durch die Sommersaison 2019“ geht es um 15 Uhr weiter.

Im Anschluss um 16 Uhr beginnt die Probe zum sogenannten Flashmob, der durch das Tanzen ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen soll. Die Tanzschule Dance Vision, das Kaufhaus Woha und die City-Initiative-Donauwörth laden mit jenem Flashmob zu einem Treffen der besonderen Art ein. Am Kinder- und Jugendtag, den 25. Mai (Details siehe weiter unten), startet ab 14 Uhr der Flashmob auf dem Woha-Parkplatz. Dazu treffen sich alle Interessierten, Tanzbegeisterte, Kinder und Jugendliche, die an diesem Tag sowieso schon in der Stadt fleißig am Spielen sind, oder einfach nur Personen die sich durch Tanzen und Bewegung für die Gemeinschaft in der Stadt einsetzen wollen.

Die Organisatoren möchten durch diese Aktion laut Pressemitteilung der CID „ein Zeichen für Gemeinschaft setzen, was in unserer heutigen Zeit ein wichtiges Thema ist“. Alle sind dazu eingeladen.

öffnet dann der Donauwörther Einzelhandel in der Innenstadt seine Türen und lädt zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein.

Am 25. Mai sind die Kinder und Jugendlichen in Donauwörth am Zug. Beim Kinder- und Jugendtag können die Kleinen und die Großen von 10 bis 14 Uhr spielen, toben und gewinnen. Vom Rollstuhl-Parcours, einer Schatzsuche, Zähne angeln, Malen bis hin zu Tast- und Geschicklichkeitsspielen ist an etwa 20 Stationen viel geboten. Die Hüpfburg darf natürlich auch nicht fehlen. (dz)

