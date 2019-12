vor 25 Min.

Viele Jahrzehnte bei der Mertinger Wehr

Neben den Ehrungen steht ein Ausblick auf das Jubiläumsjahr auf der Agenda

Ganz im Zeichen des im nächsten Jahr anstehenden 150. Gründungsfestes hat die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mertingen gestanden. Des Weiteren wurden treue Mitglieder ausgezeichnet.

Im Vereinsbericht ließ Vorsitzender Stephan Kreuzer die wichtigsten Ereignisse Revue passieren. Ein Höhepunkt war das Patenbitten bei der Feuerwehr Druisheim. Nach zähen Verhandlungen konnte man schließlich einen Patenverein gewinnen. Kommandant Volker Großmann berichtete von 78 Einsätzen. Gefordert war man bei mehreren Verkehrsunfällen, etlichen Unwettereinsätzen und unter anderem bei Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen. Aber auch die Ausbildung kam nicht zu kurz, so bildeten sich neben den 40 Übungen etliche Feuerwehrdienstleistende bei Lehrgängen auf Landkreisebene oder an den Feuerwehrschulen fort. Jeweils drei Gruppen stellten sich dieses Jahr erfolgreich der Leistungsprüfung „Wasser“ und „technische Hilfeleistung“. Auch bei der Jugendfeuerwehr kam keine Langeweile auf, so Jugendwart Holger Behlau.

Beeindruckt von den Leistungen zeigte sich Bürgermeister Albert Lohner. In seinen Grußworten zollte er der Wehr einen hohen Stellenwert in der Gemeinde und bedankte sich für das vielseitige Engagement für die Sicherheit der Bürgerschaft.

Kreuzer konnte 19 Mitglieder für ihre Treue zur Wehr auszeichnen. Für 60 Jahre wurden Helmut Blank, Helmut Burlefinger, Meinrad Eser und Alfred Rossmann geehrt. Für 50 Jahre erhielten Hans-Jörg Hopfner, Gerhard Leser, Peter Prinz, Josef Steidle und Paul Stuhlmiller eine Auszeichnung. Für 40 Jahre bekamen Josef Deininger, Dieter Kleinle, Manfred Rieger, Konrad Schweihofer, Winfried Schweihofer, Erwin Weber und Stefan Welti eine Urkunde und für 25 Jahre Bernhard Buchschuster, Reinhard Grüner und Jochen Neiber.

Kreuzer gab einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr. Dies wird im April mit einem Festakt eröffnet. Das große Jubiläumsfest findet vom 5. bis 8. Juni statt. Für das Fest konnten zehn Festdamen gewonnen werden. Diese stellten sich in einem Video der Versammlung vor. Getreu dem Wahlspruch „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ konnten 16 neue Mitglieder per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen werden. (dz)

