Viele Kilometer bis zum Abschlusszeugnis

In Wemding haben 141 Jugendliche ihre „Reise“ an der Anton-Jaumann-Realschule erfolgreich abgeschlossen. Marie-Sophie Schneller ist mit der Traumnote 1,0 die Beste. Auch andere herausragende Ergebnisse.

141 Absolventen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding haben ihren erfolgreichen Abschluss gefeiert und von Rektor Heinz Sommerer die Zeugnisse überreicht bekommen. Dabei durfte sich Marie-Sophie Schneller über ihre außerordentlich gelungene Leistung freuen. Sie erreichte mit 1,0 einen traumhaften Notendurchschnitt.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadthalle. Diesen gestalteten die Religionslehrkräfte Eva Burzler, Gabriele Banke-Rau, Viktoria Oelschlägel und Gerhard Reissig zusammen mit den Pfarrern Wolfgang Woppmann und Horst Kohler sowie zahlreichen Schülern zum Thema „Ein Begleiter für die Reise“.

Mit dem Fundament der mittleren Reife das Leben meistern

Martin Drexler, Bürgermeister der Stadt Wemding, sagte in seinem Grußwort, jetzt gehe es aber darum, vorwärts zu leben und mit dem Fundament der Mittleren Reife das Leben zu meistern. Drexler dankte den Eltern für die tolle Unterstützung der jungen Menschen. Er teile nicht die Meinung von Michael Winterhoff, dass Deutschland verdumme, denn er wisse, wie an der Anton-Jaumann-Realschule unterrichtet werde.

Für Wolfgang Lechner endete mit der Zeugnisverteilung auch die Amtszeit als Vorsitzender des Elternbeirats. Sein Dank ging an die Schulleitung für die hervorragende Zusammenarbeit, an alle Lehrkräfte für die freundschaftliche Kooperation, an das Team im Elternbeirat sowie an die gesamte Schulfamilie.

Gottfried Hänsel, Vorsitzender des Fördervereins der Anton-Jaumann-Realschule, beglückwünschte die Absolventen dazu, wie im Fußball um jede Note gekämpft zu haben, um den Sieg, das heißt, das Abschlusszeugnis davonzutragen. Die tatkräftige Unterstützung des Fördervereins liefere wesentliche Impulse für eine moderne Unterrichtsgestaltung.

Schulzeit als halbe Weltreise

Schülersprecher Lukas Link ließ – ausgehend von den Veränderungen an der neuen Schule als junger Fünftklässler – die gesamte Schulzeit Revue passieren und kam zu dem Schluss: Seine Schulzeit sei eine halbe Weltreise gewesen. Er persönlich hat die Kilometer von seinen Klassenfahrten, Skikursen und Austauschen zusammengezählt und kam auf die stolze Summe von 9200 Kilometer. Für ihn ist das Alleinstellungsmerkmal der Schule der aktive Austausch mit vielen europäischen Ländern wie Lettland, Italien und Frankreich, verbunden mit vielen neuen Freundschaften und Erfahrungen. Lukas bedankte sich bei den Lehrern dafür wie auch für ihre Geduld und ihre Unterstützung. Rektor Heinz Sommerer brachte neben dem Dank an die Eltern- und Lehrerschaft vor allem seine Freude über den gelungenen Abschluss seiner Schüler zum Ausdruck und gratulierte ihnen herzlich. 141 Schüler haben ihren Abschluss mit überaus erfreulichen Noten geschafft. Neben herausragenden Ergebnissen wie den Klassenschnitten von 1,64 beziehungsweise 1,83 in der Abschlussprüfung Mathematik haben sich mehr als ein Drittel der Schüler durch die Prüfungsleistungen in zwei Fächern und fünf Schüler sogar in allen vier Prüfungsfächern verbessern können.

Die Überreichung der Abschlusszeugnisse durch den Rektor und die Klassenleiter bildete den Höhepunkt der Feier. Der Elternbeiratsvorsitzende gratulierte und überreichte jeweils eine Rose. Insgesamt 26 Absolventen durften sich über einen Abschluss mit einer 1 vor dem Komma freuen. Die acht besten Absolventen mit einem Durchschnitt unter 1,5 wurden vom Förderverein mit einem Präsent geehrt. Die Musiklehrer Gerhard Reissig, und Wolf-Dietrich Otto gestalteten mit Streicherensemble und Schulband eine stimmungsvolle Feier. Zusammen mit Schülern hatte Barbara Schweizer die Halle passend zum Thema „Reise“ dekoriert. (pm)