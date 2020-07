00:32 Uhr

Viele Lichtblicke im Corona-Unwetter

Absolventen der Technikerschule Donauwörth werden verabschiedet

„Over The Rainbow“ – unter diesem Motto hat die Verabschiedung der Absolventen der Technikerschule Donauwörth gestanden. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Peter Hoffmann ließ Konrad Fieger, Leiter der Technikerschule, das Jahr unter den Klängen von Eric Claptons „Over The Rainbow“ Revue passieren. Das Spiel zwischen Regen und Sonne lasse Wunderbares zum Vorschein bringen. Obwohl Corona wie ein Unwetter den Schulablauf störte, gab es zahlreiche Lichtblicke, so Fieger in seinen Ausführungen. Gleichsam einem Regenbogen überspannten die Ereignisse des vergangenen Jahres das Schuljahr und führten letztendlich unter hohem Einsatz aller Beteiligten zu einem sehr freudigen Abschluss.

Und die Freude war allen Beteiligten anzusehen. Trotz eingeschränktem Präsenzunterricht und Homeschooling erbrachten die elf Männer und sieben Frauen überdurchschnittliche Leistungen, sei es im Niveau der durchgeführten Projektarbeiten oder den erreichten Noten. Der Abschluss ist dem Bachelor gleichgestellt (DQ6/EQ6). Zudem unterzogen sich 13 Schüler im Zuge der Weiterbildungsmaßnahme zum staatlich geprüften Techniker für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie der Ergänzungsprüfung zum Erreichen der Fachhochschulreife. Diese befähigt zu einem (Master-) Hochschulstudium im gesamten Bundesgebiet. Auch legten einige den ADA-Schein (Ausbildereignungsschein) ab. Er ermöglicht den jungen Menschen, Verantwortung in der Ausbildung in den Betrieben zu übernehmen. Die Absolventen versäumten es nicht, sich für die exzellente „Rundumversorgung“ mit kleinen Präsenten bei den Lehrern zu bedanken.

In „normalen“ Jahren dient die Veranstaltung auch, Betriebsleiter, Ausbildungsverantwortliche und Vertreter der Kunststoff- und Leichtbaubranche zusammenzuführen. Heuer jedoch musste die Feier freilich ohne Ehrengäste stattfinden. (pm)

