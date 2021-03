vor 36 Min.

Viele Mitarbeiter bei Airbus in Donauwörth werden getestet

Bei der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth werden zahlreiche Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet.

Plus Weil einige Beschäftigte an Covid-19 erkrankt sind, startet bei Airbus Helicopters in Donauwörth eine Reihentestung. Wie diese organisiert werden soll.

Von Wolfgang Widemann

Bei der Firma Airbus Helicopters werden am Mittwoch und Donnerstag Hunderte von Mitarbeitern zu einem Corona-Test gebeten. Mit dieser Aktion wollen das Unternehmen und das Gesundheitsamt mögliche Infizierte ausfindig machen.

Ende der vergangenen Woche wurde bekannt, dass einige Beschäftigte an Covid-19 erkrankt sind. Bis Montag waren dem Gesundheitsamt 17 Fälle aus dem Werk in Donauwörth bekannt (wir berichteten). Zehn der Betroffenen hatten sich die britische Virusmutation eingefangen.

Die Erkrankten verteilen sich auf verschiedene Bereiche des Airbus-Standorts, an dem insgesamt rund 6500 Menschen beschäftigt sind. Über 1000 von ihnen befinden sich in Heimarbeit. Da Produktion, Service, Flugtraining, Testflüge und der Verkauf weiterlaufen, halten sich täglich mehrere tausend Personen in der Fabrik auf.

Corona: Insgesamt werden rund 500 Personen bei Airbus Helicopters getestet

Um auszuschließen, dass die Infizierten unbemerkt weitere Kollegen angesteckt haben, ordnete das Gesundheitsamt in Absprache mit der Betriebsärztin von Airbus Helicopters eine Reihentestung in der Belegschaft an. Nach Auskunft der Airbus-Pressesprecher Gregor von Kursell und Jörg Michel werden Mitarbeiter getestet, die im Umfeld der bereits bekannten Infizierten tätig waren und sind. Es handle sich um etwa 500 Personen.

Die Reihentestung soll am Mittwoch starten. Sie dauere voraussichtlich zwei Tage: „Es wird von morgens bis abends durchgetestet.“ Diese Aufgabe sollte dem Vernehmen nach zunächst ein medizinisches Dienstleistungsunternehmen übernehmen. Dies wurde kürzlich in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim so praktiziert, wo alle 517 Häftlinge auf Covid-19 getestet wurden. Die Firma stand nun aber wohl nicht zur Verfügung.

Auf dem Firmengelände in Donauwörth wird ein Testzentrum eingerichtet

Deshalb organisiert Airbus Helicopters die Reihentestung in Eigenregie. Der Sanitätsdienst im Betrieb werde durch externe Kräfte verstärkt, so Kursell. Die stellten das Rote Kreuz und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Um die Aktion zügig durchführen zu können, wird den Sprechern zufolge auf dem Werksgelände ein Testzentrum eingerichtet. Dieses bestehe aus zwei Containern und einem Zelt. Die Organisation stelle eine große logistische Herausforderung dar, denn man wolle erreichen, „dass alle schnell durchkommen und keine Menschenansammlungen zustande kommen“. Die Tests gingen dann an die Behörden und würden ausgewertet.

Die Airbus-Vertreter teilen zudem mit, dass die Schutzmaßnahmen in der Fabrik angesichts der Infektionen nochmals überprüft und verschärft worden seien. Man sei auf die Belegschaft zugegangen, um diese zu sensibilisieren. Es werde noch genauer darauf geschaut, dass die Vorschriften eingehalten werden. Auf dem Werksgelände gelte eine „strikte Maskenpflicht“. Nur an Einzelarbeitsplätzen dürfe die Maske abgenommen werden.

